Muere reconocida influencer: fue expareja de un famoso futbolista

Muere otra reconocida influencer de Brasil a sus 27 años, un deceso que tomó por sorpresa a varios de sus seguidores que vieron su contenido. Hasta el momento, se sabe que su muerte ocurrió en un trágico y mortal accidente automovilístico.

Para que estés informado al respecto, te detallaremos de quién se trata y lo que se sabe sobre su fallecimiento. Dentro de la información sobre la creadora de contenido, se sabe que fue la expareja de un famoso futbolista. No te pierdas los detalles.

¿Quién era Rafaela Del Bianchi?

Rafaela del Bianchi, era una reconocida influencer, quien en sus redes sociales se destacaba por compartir contenido sobre fútbol, estilo de vida y algunos momentos de su vida. En sus publicaciones solía ser acompañada por su hija Julia, de 11 años. Debido a su personalidad carismática, logró obtener el cariño de sus seguidores y del público que veía su contenido.

Dentro de su historia, se sabe que fue expareja de Kerolin Nicoli, una famosa futbolista brasileña, quien es actual delantera del Manchester City, siendo una imagen importante del soccer femenil. Aunque su relación terminó desde hace tiempo, ambas habían mantenido una buena amistad de respeto.

¿De qué murió Rafaela Del Bianchi?

Dentro de la información compartida por el Departamento de Seguridad de São Paulo, explican que el accidente ocurrió el 3 de octubre por la madrugada. La reconocida influencer se encontraba en el interior del vehículo, transitando por la carretera Lix da Cunha.

Se sabe que la creadora de contenido se encontraba acompañada de otra mujer, persona que resultó herida, pero no murió en la volcadura del coche. Lamentablemente, se documenta que Rafaela no tenía el cinturón de seguridad puesto. Las investigaciones sobre el accidente continúan siendo realizadas por las autoridades.

Por otra lado, la famosa futbolista, Kerolin Nicoli, en sus redes sociales compartió un mensaje donde lamentaba el fallecimiento de su expareja, explicando que nadie está preparado para perder a alguien. Incluso, recalcó que su amor no termina ahí, y que nada borrará lo que vivieron ambas en su romance.