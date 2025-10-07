Cancelan a Angélica Vale por polémico comentario sobre los latinos

El anuncio de la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo en el SuperBowl 2026, provocó mucha conmoción entre los usuarios. Debido a la presencia de cantantes latinoamericanos en uno de los espectáculos más reconocidos a nivel internacional.

Angélica María promete chisme de su vida personal en show con Angélica Vale [VIDEO] Angélica María nos visitó en el foro de Ventaneando para hablar del show que el próximo 24 de mayo presentará al lado de Angélica Vale en la CDMX.

Sin embargo, la actriz Angélica Vale, compartió declaraciones que han sido fuertemente criticadas por el público, situación que le ha provocado encontrarse en el ojo del huracán del chisme. Para que sepas toda la información, te detallaremos qué fue lo que comento.

¿Qué dijo Angélica Vale?

Los comentarios surgieron mientras se le realizaba una entrevista en el programa de CALI 99.3. En un inicio, Angélica Vale dio unas palabras elogiando al cantante puertorriqueño, demostrando el gran logro que estaba realizando Bad Bunny para llegar al SuperBowl 2026.

Todo iba bien, hasta que la cantante dijo que muchos latinos estaban preocupados por la presencia de ICE en el estado, a lo que ella comentó lo siguiente:

“No te preocupes, los boletos cuestan de 5 mil dólares para arriba, ningún latino nos alcanza para ir, así que no vamos a estar, y lo vamos a disfrutar desde casa”.

Por un lado, Angélica Vale fue fuertemente criticada al generalizar que los latinos no teníamos el poder adquisitivo para poder ir a verlo. Hubo otros seguidores que le daban la razón, debido al alto costo que tienen las entradas para ver el evento deportivo más esperado del año.

Son muchos los usuarios que han explicado que si hay un gran interés del público latino por acudir a la presentación, quienes se encargarán de buscar formas de pagar el ingreso al evento. Aunque parecía que el comentario buscaba aligerar la tensión sobre las redadas de ICE afuera del estadio, solamente generó un gran enojo en los radioescuchas, provocando que sea fuertemente criticada.

¿ICE estará en el SuperBowl?

Con las intensas redadas creadas por ICE y los cambios que se han generado en el tema migratorio, la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que afuera del SuperBowl 2026, habrá un gran número de agentes de ICE. Por lo que pide a los asistentes que no sean ciudadanos estadounidenses que no acudan, ya que se hará cumplir la ley.

Bad Bunny en entrevistas ha declarado que dicha situación ha sido determinante para dar conciertos en el país, puesto que no quiere que los fanáticos latino sufran las represalias de las autoridades ante las redadas de ICE.