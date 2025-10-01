Emiliano Aguilar incursionaría en la música regional; esta es la tentadora oferta

En las últimas horas un artista del género regional mexicano ha estado generando ruido alrededor del hijo mayor de Pepe Aguilar. Por ello, se están haciendo virales las palabras de Jesús Mendoza, quien invitó a Emiliano Aguilar a incursionar en los corridos. Este artista afirmó que tiene “madera” para hacerlo y todos están a la espera de la respuesta del hoy identificado como rapero.

¿Emiliano Aguilar cantará corridos en próximos meses?

Probablemente muchos habían pasado sin interés las palabras de este artista del regional, pues lo que realmente acapara la atención alrededor de los Aguilar es el “conflicto directo” contra Emiliano. Sin embargo, Jesús Mendoza le habría ofrecido la oportunidad perfecta al rapero para meterse al mundo de la música regional mexicana. Esto dijo el nacido en Michoacán:

“Que igual yo le recomiendo al viejo que se ponga su sombrero. Que represente a su apellido Aguilar y la neta, la neta, para decirlo al chil… aquí en cámara siento que puedes desbancar a todos”.

Y es que desde hace un par de semanas, Mendoza publicó en Instagram un mensaje que le envió por mensaje directo de Instagram a Emiliano. En dicha comunicación destaca la propuesta para realizar alguna colaboración musical. Sin embargo, se percibe complicado que el rapero quiera hacer algo así, esto con todo lo que ocurre con su vida personal.

¿Por qué Emiliano Aguilar canta y compone música rap?

Aunque no se describe alguna situación demasiado particular, todo indica que Emiliano quiso aislarse de todo el entorno de su padre y sus hermanos, quienes siguieron la dinastía enfocándose en el regional mexicano. Es decir, el mayor de los hijos del patriarca de la familia decidió buscar su propia voz en un género que estaba completamente alejado de alguien con ese apellido.

Ante eso, si es que llega a existir alguna colaboración con El Rayo de Oro, se encontraría un punto medio, con canciones en combinación de distintos géneros. Esto es algo normalizado en la industria, esto para chocar entre dos mundos dentro de la música. Pero por el momento no hay respuesta del rapero nacido en Tijuana.