Edna Carrillo, la mamá olímpica del Equipo Rojo que busca el título más colosal en Exatlón México

Hay historias que prenden la chispa desde el primer minuto, como la de Edna Carrillo, quien combina garra olímpica, vida familiar y el sueño de conquistar las playas de Exatlón México. Llegó con la promesa de defender la camiseta del Equipo Rojo con la misma determinación con la que ha dado la cara por México en el tatami.

¿Quién es Edna Carrillo?

Antes de portar con orgullo la camiseta del Equipo Rojo, Edna Carrillo ya había escrito su nombre en la historia del deporte mexicano. Nacida en Guadalajara, Jalisco, Edna es una destacada judoca con más de una década compitiendo a nivel internacional. Ha sido parte de múltiples ediciones del Campeonato Panamericano de Judo y ha subido al podio en más de una ocasión. Además, representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde logró un digno noveno lugar en la categoría de -48 kg.

En su palmarés figuran medallas en Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y campeonatos continentales. En su especialidad, la categoría de menos de 48 kilogramos, ha ganado tres medallas en los Juegos Panamericanos, se ha llevado bronces en Toronto 2015 y Lima 2019, y una plata más reciente en Santiago 2023. Además, ha acumulado once medallas en el Campeonato Panamericano de Judo a lo largo de su carrera, con lo que nos muestra una consistencia inigualable desde 2009 hasta 2023.

Instagram Edna Carrillo, judoca orgullosa representante de México

¿Cómo llegó Edna Carrillo a Exatlón México?

Su llegada a Exatlón México se dio a través de la edición Exatlón Draft: El Ascenso, donde luchó con intensidad para obtener su pase a la competencia. Lo que muchos no sabían es que, además de su impresionante carrera deportiva, Edna es mamá, lo que añade un nivel de compromiso y fuerza emocional a cada paso que da en el reality.

Instagram Edna Carrillo, mamá judoca

Después de defender el color blanco en la fase de selección, Edna se ganó su lugar en el Equipo Rojo, donde ahora comparte pista con atletas de alto calibre y figuras consolidadas del programa.

¿Por qué Edna Carrillo es una atleta especial dentro del Equipo Rojo?

Más allá de sus medallas y logros, Edna inspira por su historia de vida. Combina su faceta como mamá con la de deportista de alto rendimiento, para demostrar que ninguna meta es imposible. En redes sociales, dejó claro que llega a Exatlón con la convicción de darlo todo por su equipo, por su familia y por quienes la ven como un ejemplo.

Su presencia en la competencia aporta experiencia, fuerza mental y un carácter forjado en las grandes ligas del deporte internacional. ¿Será este el comienzo de su título más colosal? Los fans ya están atentos.