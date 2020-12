¿Cómo reaccionará Mati al ver volver a su mejor amigo Mau Wow? En FOTOS te contamos la historia de su amistad.

Mati ha estado mal en la competencia, ¡pero cuando vuelva Mau Wow, seguro regresa su nivel!

Cuando hablamos de Mati Álvarez, hablamos de la mejor atleta mujer que ha pisado las tierras de Exatlón México, ¡es imparable! Pero no solo es una atleta excepcional, también es una mujer fuerte, guerrera, noble, carismática, cariñosa y leal; especialmente con las personas que ama, y uno de ellos es sin duda su querido amigo, Mau Wow.

Mau y Mati participaron en la temporada 3 de Exatlón, hicieron una amistad inigualable. Ambos se entienden, se escuchan, se apoyan, están en buenas y malas, ¡de esas amistades entre hombre y mujer que ya no hay o difícilmente podemos encontrar! Se hicieron más que amigos, hermanos, de esos que no son de tu sangre pero tú eliges, ¡esos son muy especiales! ¿Verdad? Durante su emisión, estuvieron siempre juntos y llegaron a las últimas semanas; Mau se quedó a un paso de pasar a semifinales y eso fue algo que le pegó mucho a Mati, pues se le iba su contención, ¡afortunadamente quedaban solo unos días para la final, que ella ganaría poco después!

Para esta temporada de Exatlón Titanes vs. Héroes, los atletas volvieron a correr con la suerte de estar juntos viviendo esta gran aventura, ¡y mucho más especial que las demás, pues está lo mejor de lo mejor de las 3 temporadas pasadas! Como siempre, estuvieron juntos día y noche, apoyándose, escuchándose, aconsejándose, desahogándose, se volvieron sumamente unidos, ¡aún más que la temporada pasada! Cada que se jugaba una supervivencia y los hombres rojos estaban en riesgo, Mati daba todo para ganar sus puntos y hacer que su equipo no perdiera, no quería que Mau se fuera al duelo de eliminación, ¡sabía que al estar en un equipo tan poderoso, Mau era el más “débil” y corría mucho riesgo de irse! Así que así lo hizo varias veces... ¡Y cuando lograba ganar, o dar el punto final, lo primero que hacía era correr y abrazar a Mau! Sí, como protegiéndolo de todo mal, ya que lo ve como su hermano.

Lamentablemente para Mati, no podía cuidar a Mau para siempre, así que la semana pasada cayó en duelo de eliminación contra Patricio, finalista de la segunda temporada y Aristeo, campeón de la misma, ¡sin duda la tenía sumamente difícil! Y así fue, Mau terminó siendo eliminado por sus compañeros de aventura y el golpe fue durísimo para Mati. ¡Estaba inconsolable! Se le iba su mejor amigo y sentía que se quedaría sola, a pesar de que su equipo la quiere mucho, con nadie tiene la conexión que tiene por Mau.

Mati es una mujer muy fuerte físicamente, muy rápida, ágil, inteligente, excelente tiradora y de mentalidad impresionante, ¡pero con un gran corazón! Le dieron en donde más le duele, en su punto débil, ¡Mau! Así que la semana siguiente tuvo bajo rendimiento, estuvo triste, desconcentrada, sin ganas de nada, cero enfocada y perdió muchos puntos muy importantes, ¡su estado anímico no fue el mismo sin su hermano!

Pero como sabemos, la máxima autoridad de Exatlón dijo hace unas semanas que a través de votos, el público decidiría qué atletas eliminados podrían regresar a la competencia, ¡y los seguidores de Exatlón México, decidieron que uno de los que merecía regresar a la aventura, era Mau Wow! Que tenía unos días de haber salido, ¡ni pudo regresar a México, todo pasó muy rápido! Asé que imagínense qué cara va a poner Mati cuando lo vea regresar en un rato, sin duda será la más feliz del mundo, ¡y regresará la “Terminator” que todos conocemos. ¡Volveremos a ver su mejor versión y la dejaremos de ver triste! Esto será una excelente noticia para ella, ¡ya queremos ver su reacción!

No cabe duda que los mejores amigos son la familia que elegimos, ¡y Mati y Mau son un gran ejemplo de amistad verdadera!