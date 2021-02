FOTOS | Casandra asegura que Evelyn tiene una estrategia con Mati y Jaz, incluso que Mati se deja perder frente a “Sniper”.

¿Evelyn tiene una estrategia para llegar a la final junto a Mati?

Todos hemos visto la extraordinaria unión que tiene el equipo azul de Héroes. ¡Pero no todo es bonito! Ya hemos visto algunos problemas y ahora hay uno nuevo, ¡pero esta vez entre Casandra y Evelyn! ¿De qué lado estás? Te contamos todo, checa las fotos y sigue leyendo.

¿Casandra le tiene envidia a Evelyn?

Para nadie es un secreto que las mejores competidoras del equipo azul y de las mejores de Exatlón Titanes vs. Héroes, son Evelyn y Casandra. Todas las semanas, Cas ha sido la mejor de su equipo, la que toma las decisiones al ir a duelos de eliminación, la que gana todo; pero por debajo de ella (y no por mucho), está Evelyn, que cada día es mejor, ¡y está cerca de ser superior a Cas! Pues es muy rápida y tiene una puntería excelente. Hace unos días, se jugó el último circuito de “La Ruta Tokio”, en la que los ganadores tendrían un viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Zudikey tenía 7 puntos, mientras que Mati y Evelyn tenían 6. En caso de que Zudi ganara el duelo, automáticamente se convería en la ganadora final del viaje; ¡pero tanto las mujeres rojas como las mujeres azules trataron de hacer equipo para que Mati y Eve tuvieran una oportunidad de pasar a la final con Zudi! Por ejemplo, Cecy “Wushu” ganó su duelo y hasta festejó como Evelyn, pues lo vio como una manera de ayudarla, ¡mientras que a Cas se le vio perder sin entregar todo! ¿Será que no le quiso ayudar a su compañera a ganar? Al final, Evelyn logró quedarse con la victoria, ¡pero no quedó ahí la cosa!

Casandra asegura que Evelyn tiene una estrategia con Mati y Jaz.

Muchos fans decían que le tiene envidia pues comienza a ser mejor y en algún punto podría llegar a ser superior a ella, ¡pero después salió la verdadera razón! Y es que Casandra comenzó a comentarle a algunos de sus compañeros, que de un tiempo para acá, Evelyn siempre le ganaba a Mati, ¡que era muy raro! Incluso que cuando Mati iba contra Eve, se veía más lenta de lo normal, no certera, ¡como si no fuera ella! Empieza a sospechar que “Sniper” tiene una estrategia con las mujeres rojas para llegar juntas a la final. ¿Ustedes qué opinan?

¡Seguiremos viendo todo lo que sucede al respecto! Te puede interesar también: ¿Hay o no hay problemas en el equipo azul?