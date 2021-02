FOTOS | El equipo azul pierde a otro integrante del equipo. En Exatlón Titanes vs. Héroes ya no hay margen de error.

La competencia es cada vez más dura y cualquiera puede quedar fuera.

Las últimas semanas no han sido las mejores para los Héroes en Exatlón Titanes vs. Héroes. Han ganado un par de juegos entre semana, ¡pero los duelos por la supervivencia los pierden! ¿Qué pasó esta vez? Te contamos los detalles, checa todas las fotos.

El equipo de Héroes pierde supervivencia nuevamente

Algunas semanas el equipo azul estuvo ganando muchísimo, ¡y con marcadores muy abultados! Pero de un tiempo para acá, les ha costado mucho trabajo obtener la victoria, ¡especialmente en los duelos por la supervivencia! Y es que han tenido que despedir ya a varios integrantes de su familia azul: primero fue Ernesto, luego Samara, después Keno, ¡y ahora Cecy “Wushu”!

El juego por la supervivencia estuvo muy reñido, del lado rojo, eran los hombres los que estaban en riesgo, ¡y las posibilidades se reducen cada vez más! Pues quedan solo 4, así que sería únicamente uno el que quedaría salvado de ir a un duelo de eliminación; ¡así que salieron con todo! Mientras que del lado azul, eran las mujeres las que estaban en riesgo, de igual manera las posibilidades eran seguras, pues todos sabían que Casandra es la de mayor porcentaje en el equipo, así que las atletas que irían a batirse al duelo estaban seguras ya, Doris, Evelyn y Cecy.

Aunque no estuvo nada mal, pues el marcador quedó 10-7, el último punto lo dio Patricio Araujo, quien tiene una puntería privilegiada, y compitió contra Christian “Yomi”, que a pesar de ser muy bueno, no salió en su día, ¡no logró concretar ningún punto para su equipo!

De manera inmediata Cecy “Wushu” fue a eliminación, ya que era la atleta con menos puntos, le siguió Doris “Power” y al Casandra ser la atleta con mayor efectividad del equipo, Evelyn tuvo que ir a ganarse su lugar en Exatlón Titanes vs. Héroes.

Cecy Álvarez “Wushu”, eliminada por segunda vez de Exatlón.

El duelo entre las tres atletas de Héroes estuvo muy reñido, ¡ninguna se quería ir! Cecy “Wushu” se quedó con cero vidas, mientras que Doris y Evelyn se quedaron con dos. Ahora más que nunca, el Exatlón nos demuestra que no hay rival débil a estas alturas, es la temporada más demandante de todas, en las que está lo mejor de lo mejor, ¡y en la que cualquier mínimo error te puede dejar fuera! Hemos visto salir a atletas que jamás nos imaginábamos, por tener un error o porque no era su día... Y hemos visto a otros quedarse porque tienen garra, corazón, actitud, y eso les ayuda a calmarse, disfrutarlo, no presionarse y salir con todo al juego. Como un día los Titanes dijeron, ya no hay punto seguro, ¡todos y todas son sumamente fuertes! Y de los tres que vayan a eliminación, no hay la certeza de quién puede quedarse y quién puede irse, ¡qué fuerte!

Esta vez le tocó a Cecy Álvarez "Wushu" quedar eliminada nuevamente, pero se fue feliz y satisfecha porque al salir la primera vez, vio el amor y entrega del público, quien fue el que la regresó y le dio una segunda oportunidad en esta aventura. En la ceremonia de despedida dijo que regresó con varios propósitos y todos los cumplió, menos llegar a la final, ¡pero que estaba muy feliz de haber regresado y de las cosas que le esperaban afuera!

Sin duda la familia azul está llena de amor, respeto y unidad; les duele perder a un integrante siempre, pero saben que así tiene que ser, que es un juego, que deben llegar los mejores y que afuera se volverán a ver. ¡Mucho éxito en lo que venga, “Wushu”!

