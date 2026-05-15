La esposa de Mono Osuna manda un inesperado mensaje al finalista previo a la final de Exatlón México 2026
La Gran Final de Exatlón México llegó y los familiares de los competidores ya tienen sus apuestas.
La final de Exatlón México 2026 nos tiene con los nervios de punta, sin embargo, el apoya para los finalistas no se ha hecho esperar. Y en esta ocasión, la esposa de Mono Osuna se dio a la tarea de mandarle un mensaje al también conocido como “The Showman”, para motivarlo previo a la última competencia.