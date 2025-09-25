Las gacelas de Exatlón México: ellos son los velocistas que han participado en el reality show
Desde la campeona Macky González hasta la querida Zudkikey Rodríguez, los velocistas son una pieza clave dentro de las competencias
La velocidad es una de las habilidades más importantes en Exatlón México. Unos cuantos segundos pueden hacer la diferencia entre ganar o perder un circuito, y los atletas que dominan esta disciplina tienen una gran ventaja sobre sus oponentes. Por esta razón, muchos velocistas se han unido al reality colosal a lo largo de los años. Conocidos cariñosamente como “gacelas”, estos deportistas han demostrado su agilidad y destreza en la pista.
¿Por qué se les llama gacelas a los velocistas de Exatlón México?
El apodo de “gacelas” no es gratuito. En Exatlón México, los velocistas destacan por su técnica para recorrer los circuitos con velocidad y fluidez, dos elementos que suelen marcar la diferencia entre ganar o perder un punto. Como en las pistas de atletismo, donde están acostumbrados a ejecutar sprints explosivos, estos atletas trasladan su capacidad al entorno desafiante del reality. Saltan, esquivan obstáculos y llegan al módulo final en segundos, lo que muchas veces define el ritmo del equipo.
¿Quiénes han sido los velocistas más recordados de Exatlón México?
A lo largo de siete temporadas, varios velocistas han brillado en el reality. Entre ellos destaca Amancay “Macky” González, finalista en la primera edición y una de las favoritas del público. Su estilo competitivo la llevó a regresar en la quinta temporada con el Equipo Conquistadores.
Otra figura emblemática es Zudikey Rodríguez, quien ha representado a México en competencias internacionales y fue finalista en la quinta temporada. Su presencia en Exatlón México ha sido constante, al participar en las ediciones dos, cuatro y cinco, hasta consolidarse como una de las atletas más completas del programa.
SIEMPRE OLÍMPICA se queda con la 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 de esta semana. 🔴🔥🥇 ¡Felicidades, ZUDIKEY! 💪🏼#BatallaAllStar 📲 pic.twitter.com/sXmfPXNJJW— Exatlón México (@ExatlonMx) February 16, 2022
Gloria Murillo, velocista y modelo fitness, también ha tenido múltiples participaciones con los equipos Famosos y Titanes. Por su parte, Heber Gallegos, velocista originario de Chihuahua, se convirtió en un referente masculino de esta disciplina dentro del show.
HEBER sabe la gran presión y lo cerca que están por terminar el juego.💥🔴 #ExatlónMéxico pic.twitter.com/F73tnxc2Tw— Exatlón México (@ExatlonMx) January 20, 2024
También han destacado atletas como Natali Brito, Iza Daniela Flores, Jennifer Rodríguez, Paola Vázquez y Tanya Núñez, quienes aportaron su velocidad a las filas de Contendientes, Héroes o Conquistadores.
¿Qué aporta un velocista a su equipo en Exatlón México?
Más allá de los puntos individuales, los velocistas aportan ritmo y estrategia a los equipos. Su capacidad de reacción y adaptación a los circuitos es fundamental para mantener el marcador a favor. Además, su preparación física les permite soportar la intensidad de la competencia y ser constantes en el rendimiento.
En cada temporada, las “gacelas” de Exatlón México se roban la atención por su forma de correr y su determinación, dejando claro que la velocidad también puede ser espectáculo.