Mono Osuna rompió el silencio sobre su actitud en Exatlón: “Llegué con campeonitis”

Exatlón México es una competencia de alto nivel donde la intensidad se vive al máximo, y por eso, la personalidad de los atletas siempre da de qué hablar. Mario “Mono” Osuna, actual campeón, decidió hablar sin filtros sobre el polémico inicio de su participación en la nueva temporada. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, el atleta del Equipo Rojo reconoció que su desempeño no ha sido el mejor y que su actitud ha generado opiniones divididas, tanto entre sus rivales como dentro de su propio equipo.

¿Qué dijo Mono Osuna sobre su comportamiento en Exatlón México?

Durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, el futbolista de tapatío admitió que llegó a esta temporada con lo que él llamó “campeonitis”. Dijo que entró con exceso de confianza, relajado y con la intención de disfrutar antes que enfocarse en sumar puntos. Aseguró que ya hizo un autoanálisis y que está listo para cambiar el enfoque y entregarse por completo a su equipo.

Explicó que su personalidad explosiva, sus festejos efusivos e incluso su forma de interactuar con los rivales no son malintencionados. Aclaró que así es él: auténtico, apasionado y sin máscaras. Sin embargo, aceptó que debe cuidar la línea entre disfrutar y provocar, sobre todo porque Exatlón México es visto por público de todas las edades.

¿Cómo respondió ante las críticas por su actitud en los circuitos?

El campeón defendió su forma de ser, pero también se mostró abierto a mejorar. Reconoció que algunas de sus acciones —como burlarse antes de terminar un punto o su enfrentamiento verbal con Leo— no fueron las más acertadas. Dijo que es consciente de que cuando un festejo no se concreta con victoria puede parecer arrogante, pero insistió en que nunca ha actuado con soberbia.

Ante el señalamiento de que incluso sus propios compañeros se han incomodado, Mono compartió que el equipo fue claro con él, ellos quieren puntos, quieren resultados, y luego sí, que celebre como mejor le parezca. El mensaje fue claro, y él asegura haberlo entendido.

Con una actitud renovada, Mono prometió levantar su nivel, regalar muchas alegrías al Equipo Rojo y volver a demostrar por qué es el actual campeón de Exatlón México. Dijo confiar en sí mismo y en su capacidad para corregir el rumbo, mantener la esencia que lo hace único y, sobre todo, seguir compitiendo con pasión.