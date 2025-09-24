Ni en Exatlón México se atrevió a tanto: Rommel Pacheco sorprende al incursionar en un nuevo deporte

Rommel Pacheco es uno de los atletas más reconocidos y admirados de México. Su carrera en los clavados, con múltiples medallas en competencias internacionales, lo convirtió en un ícono del deporte. Su participación en Exatlón México fue una oportunidad para mostrar su destreza en un entorno totalmente diferente al que está acostumbrado.

Pero más allá de las plataformas de clavados y los circuitos de la competencia, existe un lado de Rommel que pocos conocen. Hace poco se enfrentó a un desafío que puso a prueba su puntería y precisión, algo que incluso para un atleta de su calibre resultó más complicado de lo que parece.

¿Cuál es el nuevo deporte que practicó Rommel Pacheco?

En una visita a un centro de entrenamiento especializado, Rommel se animó a probar el tiro con arco, una disciplina que exige precisión, fuerza y concentración. El reto fue claro desde el inicio, debía intentar darle a una manzana colocada en el centro de la diana. Guiado por atletas expertos, el yucateco se colocó el equipo profesional, aprendió sobre el arco compuesto y siguió las indicaciones técnicas necesarias para lograr un disparo certero.

El exatleta de Exatlón México compartió que, aunque el tiro con arco puede parecer sencillo desde fuera, en realidad requiere de mucha fuerza para tensar las poleas y una técnica afinada para controlar cada movimiento. Durante su intento por acertar en el blanco, demostró su humildad al reconocer la complejidad del deporte y su determinación al no rendirse fácilmente.

¿Cómo ha sido la evolución de Rommel Pacheco desde su paso por Exatlón México?

Desde su participación en la primera temporada del reality, Rommel ha continuado sorprendiendo dentro y fuera del ámbito deportivo. Su legado en los clavados incluye medallas en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Tras su retiro de la competencia internacional, incursionó en la política, fue diputado federal y actualmente ocupa la dirección de la CONADE.

Además, ha sido conferencista, figura mediática, embajador de causas sociales y creador de contenido. Su aparición reciente con el arco en mano demuestra que no ha perdido el espíritu competitivo que lo llevó a la cima del deporte. Más allá de los logros, sigue explorando nuevas formas de superarse y mantenerse activo, sin importar el escenario.