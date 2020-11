El equipo rojo gana la oportunidad de conectarse a un concierto de ‘Metallica’ en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Otro emocionante duelo se vivió en las playas y tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde los atletas pelearon por uno de los premios más grandes en todas las temporadas del programa deportivo.

En su retroalimentación diaria, Titanes conversaron sobre los elementos que faltan en cada integrante para mejorar y salir adelante como equipo. Caro expresó que está consciente de que el tiro se le dificulta mucho y está dispuesta a practicarlo.



BATALLA POR LA MEDALLA CONVENCIONAL

Héroes y Titanes se enfrentaron a dos rondas para ganar la medalla convencional de Exatlón; la primera ronda fue de eliminación directa.

Pato, David, Ernesto, Keno, Heliud y Pascal se encontraron frente a frente en la final. Cada uno luchó con 5 vidas para obtener la medalla convencional y utilizarla en caso de que se requiera en futuras competencias.

Ana y Heliud realizaron una apuesta para saber quién sería el ganador de la competencia. El piragüista olímpico apostó por Keno, mientras que la gimnasta apostó por Pascal.

Se llevó a cabo una reñida competencia entre los dos atletas, pero Pascal Nadaud fue más consistente y logró llevarse su primera medalla convencional, la cual le otorgaría una vida adicional en caso de necesitarla.

Al regresar a la cabaña, Titanes conversaron sobre su desempeño en las competencias. Heliud aseguró que han tenido bastantes diferencias últimamente y por esa razón, el desempeño del equipo se ha visto afectado. Los atletas platicaron e hicieron lo posible por arreglar esas diferencias.

Te puede interesar:

Heliud Pulido entrega el punto ganador al equipo rojo y se llevan un scooter eléctrico en Exatlón: Titanes vs Héroes.



BATALLA POR LA CONEXIÓN

Héroes y Titanes se enfrentaron en la batalla por la conexión, misma que les dio la posibilidad de conectarse a un concierto virtual de ‘Metallica’.

La competencia estuvo bastante cerrada entre ambos equipos, pues durante las primeras carreras, ninguno cedía y constantemente empataron el marcador.

Héroes lograron obtener una pequeña ventaja frente a los rojos, pero no duró por mucho tiempo, ya que Titanes se recuperaron y nuevamente empataron el marcador a 9-9.

Finalmente, la competencia se definió en una carrera de relevos. Por los rojos corrieron Mau, Ana, Caro y Aristeo, mientras que por los azules compitieron Ernesto, Casandra, Valery y Christian.

Se vivió una carrera espectacular entre ambos equipos, pero Aristeo Cázares logró romper los mosaicos y le otorgó la victoria a Titanes.

¡Titanes están listos para atacar! La casa con todas las comodidades vuelve a estar en juego. No te pierdas esta inédita batalla que llevará al límite a los atletas en uno de los circuitos más desafiantes. Héroes defienden, Titanes buscan conseguirla... ¿Quién ganará?, No te pierdas esta noche Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

También te puede interesar:

Valery Carranza se convierte en la atleta más valiosa de la competencia en Exatlón: Titanes vs Héroes.