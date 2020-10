Pascal Nadaud anota el punto de la victoria y la fortaleza se vuelve a pintar de azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Uno de los premios más deseados se puso en juego. Los atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes pelearon hasta el último momento por la fortaleza y dejaron claro que no piensan rendirse en ninguno de los circuitos.

Al llegar a la fortaleza, Héroes resintieron la partida de Jenni. Wushu se mostró bastante conmovida por su partida y aseguró haber conectado de forma muy diferente con Jennifer.

Valery platicó con Pascal y expresó verlo como un guía y ejemplo a seguir dentro de las tierras y playas del Exatlón. Por su parte, Pascal aseguró sentirse así para muchos de sus compañeros, incluidos sus mejores amigos David y Ernesto.

Los Héroes que se mantuvieron en la competencia, llegaron al juego y fue ahí, donde Zudi se dio cuenta que su hermana Jenni había sido eliminada.

Zudi aseguró estar orgullosa de su hermana por haber aceptado un reto tan grande como Exatlón. La velocista comentó que muchas veces sintió feo ganar un punto por lo que significaría para su hermana; sin embargo, también aseguró que ya no tendría compasión por los Héroes.



EXABALL

Los ánimos se encendieron en las tierras y playas del Exatlón. Héroes y Titanes se enfrentaron a la cancha del Exaball; rondas de 15 minutos, en las que se disputaron 2500 exapoints.

Héroes y Titanes se disputaron los 2500 exapoints en 3 rounds. Titanes fueron más certeros a la hora de tirar y se llevaron la victoria.

Hasta el momento, los atletas del equipo rojo llevan acumulados 9500 exapoints, canjeables en la Exa Store, la cual abrirá sus puertas muy pronto.

BATALLA POR LA FORTALEZA

Después de una larga espera, Titanes volvieron a tener la oportunidad de pelear por la fortaleza. El equipo rojo se enfrentó a una batalla colosal en el circuito del fin del mundo. Se enfrentaron contra Héroes, quienes defendieron la casa con todas las comodidades hasta el final. El equipo perdedor no se enfrentó a la prueba adicional.

Una vez más, los ánimos subieron de tono, pues Heliud y Ernesto se hicieron de palabras. Mientras Mariana y Cassandra competían, Ernesto impidió el paso de Heliud y el atleta se lo tomó a mal.

Terminada la competencia de sus compañeras, Heliud pidió a su compañero del equipo azul que no volviera a actuar de esa forma porque no se estaba metiendo con Cassandra, sino estaba coacheando a Mariana. Ernesto respondió que no era un problema contra él.

Con el marcador 5-9, Titanes decidieron alargar un poco más la carrera: Otorgaron 2 puntos más para el equipo e hicieron sufrir a sus contrincantes. Con el punto de Pascal, la fortaleza volvió a pintarse de azul.

¡Una vez más la conexión estará en juego! Esta noche seremos testigos del choque de dos fuerzas colosales por uno de los premios más deseados por los atletas; la oportunidad de conectarse y platicar con alguno de sus familiares. Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

