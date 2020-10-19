Disfruta de las mejores FOTOS de Evelyn Guijarro ‘Sniper’ fuera de las tierras y playas de Exatlón.

Evelyn Guijarro es una de las atletas que se ganó el cariño de los seguidores de Exatlón: Titanes vs Héroes, gracias a las publicaciones que hace en redes sociales.

Te puede interesar:

Jenni Rodríguez es la primera atleta confirmada para el duelo de eliminación de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La deportista constantemente trata de mantenerse muy activa en sus plataformas digitales, para estar cerca de sus fans, quienes reaccionan de la mejor manera con las fotografías que comparte.

Por eso, aquí hacemos un recuento de sus mejores momentos compartidos en su cuenta oficial de Instagram.

Evelyn Guijarro compartió una fotografía donde recordó su viaje por Santorini, Grecia, en el cual la vemos disfrutar de este destino paradisíaco con un short blanco y una blusa en tonos blanquiazules.

A pesar de ser una de las más grandes atletas que hay en México, Evelyn también sabe sacar su sensualidad muy a su estilo, pues hace un tiempo, la deportista lució sus atributos más encantadores en un atuendo muy deportivo.

Utilizando un short y un top de color negro, la lanzadora de jabalina posó de una forma muy natural. Como era de esperarse, sus más de 600 mil seguidores no tardaron en dejar muchos piropos, pues esta joven tiene un talento impresionante y una belleza inigualable.

Con toda su sensualidad, Evelyn Guijarro se mostró haciendo pesas con un sensual bikini color naranja en donde hizo muestra de su escultural cuerpo.

También te puede interesar:

Ernesto Cázares comparte FOTO en Instagram de su novia y los fans de Exatlón enloquecen.

En la cuarta temporada del reality deportivo, la integrante del equipo de Héroes, es una de las favoritas para llegar a la final.

