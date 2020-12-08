FOTOS: Los atletas que estarían de vuelta en el equipo azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Día a día las competencias se vuelven más intensas en Exatlón: Héroes vs Titanes, por lo cual, los equipos empiezan a requerir de refuerzos para poder mantener el nivel de competencia y exigencia en cada uno de los circuitos.

Te puede interesar:

VIDEO: Pato Araujo acusa traición de Titanes y les declara la guerra en Exatlón: Titanes vs Héroes.

En ese sentido, que mejor que sean elementos que hayan estado y convivido en las playas de República Dominicana, ya que están adaptados a las exigencias del programa deportivo número uno de la televisión mexicana.

A continuación, te damos a conocer los nombres que podrían regresar al Equipo Azul, para tener una segunda oportunidad con Héroes.

Sin duda, el nombre que más suena entre los millones de fans y los propios integrantes del Equipo Azul es el de David Juárez ‘La Bestia’, quien abandonó la competencia por una lesión; sin embargo, de momento no figura entre las opciones para regresar a la competencia.

Uno de los atletas que podría tener su revancha es Ernesto Cázares. Sí, el campeón más querido de México, se perfila como uno de los competidores que regresaría a la emisión de Azteca UNO.

Luego de ser el noveno eliminado de Exatlón: Héroes vs Titanes, Yusef Farah es otra de las leyendas que podría tener una segunda oportunidad y así apuntalar a Héroes.

Uno de los personajes más polémicos de la cuarta temporada de Exatlón, sin duda, fue Cecilia Álvarez, quien tuvo un enfrentamiento con Patricio Araujo. La joven deportista de 29 años podría ser una de las seleccionada para regresar y tener su revancha personal.

La última persona en nuestra selecta lista es Jennifer Rodríguez, quien es hermana de la querida Zudikey. Pese a tener una participación corta, fue suficiente para meterse en el gusto de los fans.

Ahora la olímpica mexicana tiene la posibilidad de regresar a los circuitos de Exatlón, y con su velocidad y entrega, sorprender a todos.

También te puede interesar:

El público tendrá el poder de regresar a dos atletas destacados a Exatlón: Titanes vs Héroes.

Es momento de votar por tu favorito para que sea el elemento indicado para reforzar al conjunto de Héroes.

