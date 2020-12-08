El público tendrá el poder de regresar a dos atletas destacados a Exatlón: Titanes vs Héroes.

La semana 15 de Exatlón: Titanes vs Héroes inició en medio de polémica y grandes sorpresas para los televidentes, quienes tendrán la oportunidad de regresar a dos de sus ídolos al programa deportivo.

Al arranque del programa de este lunes, Antonio Rosique hizo el anuncio que nadie estaba esperando, pero se convirtió en toda una sensación para los fans del reality, que deseaban volver a ver a sus atletas favoritos de nueva cuenta en acción.

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“México, hemos llegado a la mitad del camino, nos estamos acercando al punto de no retorno en este viaje, esa etapa en la que cada equipo tendrá que emprender el cierre con lo mejor que tenga” comentó el comentarista previo a dar la gran sorpresa de la noche.

En el mismo anuncio, Rosique reveló que Titanes y Héroes tendrán su última oportunidad de reforzarse de cara a la recta final de la aventura llamada Exatlón.

El tiempo se agota y por eso Héroes y Titanes tendrán una última oportunidad de reforzarse, solo aquellos que han peleado antes en estas tierras y en estas playas merecen parte de la recta final

Sin embargo, lo que realmente sorprendió fue que en esta ocasión será el público el encargado de elegir a los refuerzos que llegarán a cada equipo, un hombre y una mujer para cada uno.

“Serás tú y solo tú quien lo decida, un hombre y una mujer de los Héroes, un hombre y una mujer de los Titanes regresan a la competencia, tu equipo te necesita”, señaló Antonio Rosique visiblemente emocionado.



¿Cómo y cuándo elegirlos?

De acuerdo con lo revelado en nuestras plataformas digitales, las votaciones inician a partir de este martes 8 de diciembre a las 9 de la mañana en la app TV Azteca en vivo y cierran el jueves 10 de diciembre al terminar el episodio de Exatlón.

¡No dejes de votar para ver a tus atletas favoritos de regreso en Exatlón!

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