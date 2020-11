Gloria Murillo es eliminada de Exatlón: Titanes vs Héroes; los atletas se niegan a dejar el programa.

Los atletas se muestran cada vez más decididos a no abandonar las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes y defienden su estancia y la de su equipo con entrega y pasión.

En el programa de este domingo, Titanes se retroalimentaron al llegar a la fortaleza y hablaron sobre sus errores y aciertos en la competencia.

Lucieron bastante emocionados por haber recuperado la fortaleza, pues les sirvió anímicamente a cada uno de ellos para salir a darlo todo en la siguiente competencia.

Una nueva historia se escribió entre Valery y Keno, quienes aprovecharon para conversar sobre el repentino acercamiento que han tenido en los últimos días y es que aseguran sentirse bastante cómodos hablando el uno con el otro.

Por su parte, Keno dejó en claro que desde que se integró al equipo de Héroes notó que Valery era quien más necesitaba de alguien que la apoyara e impulsara a seguir en la competencia, por lo que decidió convertirse en su “mentor” dentro de la competencia.



Batalla por la supervivencia

Héroes y Titanes se enfrentaron en una competencia por la supervivencia, en la que mujeres rojas y hombres azules estaban en peligro de abandonar la competencia.

Lo que se vivió fue una competencia bastante cerrada entre rojos y azules, ya que ninguno de los dos equipos estaba dispuesto a dejar ir a un valioso integrante de su equipo.

En la primera ronda, el marcador se mantuvo bastante cerrado entre ambos equipos, al inicio de la segunda ronda Héroes se apoderaron de la competencia y tomaron ventaja frente al equipo rojo.

Mati Álvarez alargó un poco más la competencia al entregar el séptimo punto para Titanes obligando a los azules a enfrentarlos en una carrera más.

En tanto, la Bestia fue el encargado de cerrar la competencia y dio la victoria a Héroes quienes tuvieron la posibilidad de quedarse juntos una semana más.



Duelo de eliminación

Gloria Murillo, Mariana Ugalde y Carmelita Correa se enfrentaron en un duelo eliminación bastante reñido.

Antes de comenzar la última carrera de la noche, Antonio Rosique preguntó a los atletas si alguno de ellos quería donarle su medalla convencional la cual le daría una vida adicional a Gloria, quien sólo tenía una vida, lamentablemente ninguno de sus compañeros le dio esta posibilidad.

Al final, Gloria Murillo no logró concretar el tiro y se convirtió en la tercer eliminada de Titanes al perder ante Mariana Ugalde.

La fortaleza reclama un gobernante... Dos fuerzas volverán a encontrarse para disputarse la casa con todas las comodidades.

La competencia cada vez se vuelve más exigente y está noche no será la excepción. No te pierdas esta desafiante batalla en Exatlón: Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

