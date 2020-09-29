Las FOTOS que demuestran que Gloria Murillo es una de las atletas más completas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La oriunda de San Luis Potosí, Gloria Murillo, se ha colocado como una de las atletas más destacadas en la historia de Exatlón.

Su fuerza física y agilidad la han llevado a triunfar en el reality deportivo más emocionante de la televisión mexicana, en el que dejó una huella imborrable desde su participación en la primera temporada como parte del equipo rojo.

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Ahora, como parte de los atletas que se unieron a Exatlón: Titanes vs Héroes, Gloria Murillo está reafirmando su poderío como deportista de alto rendimiento, cualidad que la ha llevado a ser reconocida a nivel nacional.

Y es que siempre ha estado involucrada en el deporte, ya que desde muy temprana edad practicó disciplinas como la gimnasia; sin embargo, el atletismo se convirtió en su pasión.

Además de atleta destacada, es Licenciada en Ciencias del Ejercicio, estudios que le han permitido posicionarse como una experta en temas deportivos y rutinas de ejercicio que comparte en sus perfiles.

Sin duda, Gloria Murillo no solo posee una gran velocidad y agilidad, sino que también es dueña de un carisma inigualable, lo que la ha mantenido en la mente de sus seguidores, quienes disfrutan de su forma de ser.

Es por ello por lo que ha encontrado en las redes sociales una plataforma ideal para estar en contacto con quienes siguen su carrera, especialmente, en esta etapa de confinamiento a raíz de la pandemia de Covid-19.

Ahora, sus admiradores disfrutan verla de nueva cuenta en la televisión a través de su participación en Exatlón: Titanes vs Héroes, donde sigue destacando.

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