Ana Lago vs Antonieta Gaxiola: Las mejores FOTOS de las hermosas participantes de Exatlón.

Ana Lago y Antonieta Gaxiola dejaron huella en Exatlón México por su alto nivel de competencia y acentuada belleza que cautivó a los televidentes.

Además, ambas atletas han dejado el nombre de México en alto a través de diferentes competencias, cada una en su área de especialidad.

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En su paso por Exatlón, Ana Lago y Antonieta Gaxiola lograron quedarse en la memoria de los espectadores, quienes las consideran como unas de las participantes más hermosas del reality deportivo.



Antonieta Gaxiola

Además de llevar en alto a México en el ciclismo, Antonieta Gaxiola es una de las exparticipantes de Exatlón más recordadas por su destacado trabajo en la primera temporada del programa.

Caracterizada por su determinación y alto rendimiento atlético, la sinaloense ha ganado múltiples campeonatos panamericanos, así como el Campeonato Nacional Juvenil en 2013.

Ahora se supo que no pudo ser parte de Exatlón Titanes vs Héroes debido a que tenía calificativos, luego de que el mes pasado compitió en el nacional de ciclismo de ruta, donde se coronó como la mejor deportista y clasificó al mundial en Italia, donde hace días participó representando al país.

Ana Lago

La gimnasta mexicana es una de las atletas más destacadas tanto en el reality deportivo como en competencias internacionales, donde ha representado con honores al país.

Ana Lago se robó los corazones de los televidentes gracias a que goza de una reconocida condición física y una personalidad divertida, mismas que la mantiene en la memoria de quienes se han emocionado junto a ella en cada competencia.

Ahora, sigue en la línea de batalla en Exatlón Titanes vs Héroes, donde ha dado muestra de que su nivel atlético sigue vigente e impecable.

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