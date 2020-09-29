David Juárez anota el match point para su equipo y la fortaleza se pinta de azul en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas salieron a las playas más demandantes para pelear por la fortaleza. El equipo rojo intentó defender la casa con todas las comodidades y el equipo azul peleó hasta el último momento para ganarla. Descubre el increíble duelo en Exatlón: Titanes vs Héroes.



CONTRARELOJ FEMENIL

Una vez más, las mujeres se enfrentaron a la prueba contrareloj del Exatlón. La suerte fue la encargada de determinar el lugar de participación de cada una. Las mujeres más rápidas fueron Mati, Carmelita, Valery, Gloria y Evelyn.

Con una marca de un minuto 33 segundos, Evelyn Guijarro se convirtió en la atleta más rápida del circuito y ganó una de las medallas del Exatlón.

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BATALLA POR LA FORTALEZA

Titanes y Héroes se enfrentaron en una batalla colosal por la fortaleza. El equipo ganador tuvo la oportunidad de recibir un beneficio extra a su llegada a la casa con todas las comodidades, mientras que el equipo perdedor tuvo que regresar a pie a la cabaña.

En una noche de muchas emociones, el equipo rojo fue encabezado por Red Force (Aristeo), Black Force (Heliud) y Silver Force (Mati).

Se vivió una competencia muy reñida en la que Héroes se mantuvieron a la cabeza del marcador. En un duelo entre David y Aristeo, La Bestia otorgó la victoria a su equipo y la fortaleza se pintó de azul.

Durante la ceremonia, Ceci Wushu pidió la palabra a Rosique para disculparse por algunas acciones que anteriormente había tenido con los Titanes y agradeció a los atletas por siempre sacar lo mejor de ella.

De LUNES A JUEVES las noches de Azteca UNO serán ¡COLOSALES! La competencia apenas comienza; Titanes y Héroes explotarán al máximo sus habilidades para llevarse al límite en la competencia deportiva más demandante del mundo. Y los domingos, las tierras del Exatlón se prepararán para despedir a un atleta. No te pierdas esta aventura colosal de lunes a jueves a las 7:30 de la noche y domingos de eliminación a las 8, por Azteca UNO.

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