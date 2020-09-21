Disfruta las mejores FOTOS de Javi Márquez, el superpapá que conquistó con el equipo azul al Exatlón.

Javi Márquez es uno de los atletas que más sobresalieron en su paso por Exatlón, donde demostró su valentía y pasión por el deporte.

Con una carrera pausada en el futbol, donde llegó a jugar en un equipo de segunda división, Javier Márquez ha sabido sobreponerse a las circunstancias y practicar disciplinas como funcional y natación.

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El deporte siempre ha sido parte de su vida, ya que desde muy pequeño practicó futbol, por lo que ahora cuenta con las bases para desempeñarse como coach de entrenamiento personal.

Javi Márquez volvió a estar en el ojo público cuando fue parte de la segunda temporada de Exatlón, donde logró un destacado tercer lugar, con el que se ganó el cariño de los televidentes, quienes se convirtieron en sus seguidores después de su salida del reality deportivo.

Actualmente, goza de gran nivel de popularidad en las redes sociales, donde comparte fotos de sus entrenamientos y de su familia, demostrando que no solo es un destacado deportista, sino que también es un superpapá que siempre está al pendiente de los suyos.

En algunas de las postales que sube a su perfil de Instagram, red en la cual posee más de 169 mil seguidores, Javi Márquez se deja ver muy sexy y sin playera, demostrando que conserva su cuerpo en muy buena condición, gracias a las arduas rutinas de ejercicio que son parte de su estilo de vida.

Las fotografías en las que aparece junto a su familia también han tenido gran éxito, provocando que sus admiradores lo llenen de buenos deseos para él y sus seres queridos.

Definitivamente, Javi Márquez conquistó con el equipo azul al Exatlón, pero también al público que ahora lo ve como todo un deportista de gran nivel y digno de admirar.

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