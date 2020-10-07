Conoce a Juan René Serrano, el prometido e inspiración de Carmelita Correa en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Carmelita Correa es una de las atletas de Exatlón Titanes vs. Héroes que más ha destacado por su capacidad deportiva y su relajada forma de ser, cualidades con la que se ha apoderado de los corazones de los televidentes.

Sin embargo, es sabido que parte de su inspiración es su novio, el arquero olímpico Juan René Serrano, con quien encontró el amor hace tiempo y mantiene una relación sólida e incluso ya están comprometidos.

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Juan René Serrano ha demostrado ser un deportista de alto nivel, ya que en su carrera deportiva ha logrado obtener múltiples logros, entre ellos, los que consiguió con su participación en Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2010.

El especialista en tiro con arco también fue reconocido como el primer deportista con el mayor número de medallas de la selección de México en los juegos de Mayagüez 2010. En ese mismo año, recibió el Premio Nacional del Deporte.

Tal parece que Juan René Serrano es tan exitoso como la guapa Carmelita Correa, ya que también es un reconocido multimedallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como de Juegos Panamericanos, justas en las que ha demostrado su excelencia deportiva.



Fuente de inspiración

En algunas ocasiones, Carmelita Correa, quien cuenta con el récord mexicano de salto con garrocha desde el año 2016, ha hablado de lo mucho que la inspira su novio y el gran apoyo que ha sido en su vida y su carrera, por lo que está más que claro que su relación con Juan René Serrano está más que sólida.

“Agradezco a mi compañero de vida, Juan René Serrano, el arquero estrella de México, que me ha apoyado como nadie. Siempre conmigo brindándome su mano”, es como se ha referido anteriormente la deportista mexicana sobre su amado.

Definitivamente, Juan René Serrano es un atleta que tiene mucho para dar al deporte mexicano, donde se le ha considerado como parte de la nueva generación en tiro con arco de México.

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