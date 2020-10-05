Patrick Loliger se convierte en el primer hombre eliminado de los Titanes y se despide de las tierras de Exatlón.

La noche del domingo los espectadores de Exatlón: Titanes vs Héroes fueron testigos de un capítulo más lleno de emociones y adrenalina. Los atletas dieron lo mejor de sí para confirmar su permanencia en el programa.

Esta vez, Patrick Loliger fue el primer atleta sentenciado para abandonar la competencia y conoció a los dos atletas con los que se enfrentaría.

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Los Héroes fueron los ganadores del primer duelo por la supervivencia, mientras que los Titanes tuvieron que esforzarse al máximo para que al menos un atleta del equipo azul se enfrentara al duelo de eliminación.

En esta ocasión, los atletas tuvieron la oportunidad de elegir a su rival en esta difícil prueba.

Tras los primeros enfrentamientos, el marcador estaba a favor de Héroes con un puntaje de 6-1; el último duelo de la primera ronda corrió a cargo de las hermanas Rodríguez.

Jennifer y Zudi se enfrentaron por primera vez en el circuito y a pesar de la excelente ejecución de la menor de las hermanas, Zudikey se llevó la victoria y otorgó el segundo punto a Titanes.

En tanto, Ana Lago fue la encargada de marcar el noveno punto para su equipo y con esto llevó la competencia hasta el límite.

Los atletas tuvieron que enfrentarse a una carrera de relevos para determinar al equipo ganador; por los azules, corrieron Casandra y Ernesto, mientras que por los rojos lo hicieron Mati y Heliud.

Al final, los Titanes se llevaron la segunda victoria de la batalla por la supervivencia, alargando la competencia a un tercer enfrentamiento.

Desafortunadamente, Patricio Razo fue el atleta con menor puntaje de su equipo y automáticamente estuvo en riesgo de abandonar la competencia.

En la tercera batalla del día por la supervivencia, Ana, Mati, Aristeo y Heliud se enfrentaron cara a cara contra Javi, Evelyn, David y Casandra.

David, ‘La Bestia’, se impuso y le dio la segunda victoria a su equipo enviando a otro rojo al duelo de eliminación.

El segundo atleta con el puntaje más bajo del equipo de Titanes fue Mau Wow, quien tuvo que enfrentarse a Patrick Loliger y Patricio Razo en el duelo de eliminación.



Duelo de eliminación

Mau Wow, Patrick Loliger y Patricio Razo se enfrentaron a un duelo de vida o muerte.

Tras una intensa batalla que se vivió entre Titanes y Héroes por la permanencia, el primer atleta en quedarse con una sola vida fue Patrick Loliger, quien rechazó la medalla que le ofreció su compañera, Zudikey Rodríguez.

Al final, Patrick Loliger perdió su última vida ante Mau y con ello se tuvo despedir de las tierras de Exatlón.

Los Héroes han demostrado su fuerza y compromiso dentro de la competencia, pero está noche todo puede cambiar.

Nuevamente Titanes y Héroes se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que pondrá a prueba sus habilidades. Titanes defienden y Héroes luchan por recuperarla, ¿quién ganará?

Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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