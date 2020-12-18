Valery Carranza le gana punto a Mati Álvarez y se afianza la rivalidad entre las atletas en Exatlón.

Valery Carranza volvió a sorprender este jueves 17 de diciembre al demostrar que está dispuesta a todo con tal de hacer ganar a su equipo, sin importarle con quien le toque competir en los circuitos.

En esta ocasión, la atleta del equipo azul se midió con Mati Álvarez, quien se levantado como una de las mejores atletas de Exatlón, en la Batalla por la Fortaleza.

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Aunque Mati Álvarez está acostumbrada a casi siempre ganar las competencias y dar la victoria a su escuadra, esta vez pudo más la pasión de Valery Carranza, quien supo cómo imponerse y arrebatar el triunfo a la integrante de Titanes.

De este modo, la atleta de Héroes dejó más que claro que en estas 16 semanas que van de Exatlón: Titanes vs Héroes ha logrado perfeccionarse y superarse como atleta.

Pero esta no es la única ocasión en la que Valery Carranza da la batalla a Mati Álvarez en la semana, ya que en el programa del miércoles 16 de diciembre ambas atletas se midieron en el Duelo de los Enigmas.

En la primera ocasión que se enfrentaron, Mati Álvarez hizo mancuerna con Pato Araujo, mientras que Valery Carranza fue pareja de Javier Márquez, siendo el par azul el que se llevó el punto.

No conforme con este triunfo de Valery Carranza y su pareja contra Mati Álvarez y compañía, las atletas se volvieron a ver una vez más para definir el duelo.

Valery Carranza y Mati Álvarez fueron parte de la escuadra de su equipo en la Carrera de Relevos para definir al ganador del Duelo de los Enigmas. Una vez más, Valery y su equipo se impusieron ante Mati y sus compañeros.

Tras estos enfrentamientos en los que Valery Carranza ha logrado arrebatar puntos a la llamada Terminator, todo parece indicar que en Exatlón se está afianzando una rivalidad por el triunfo entre ambas atletas.

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