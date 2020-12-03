VIDEO: Atletas de Exatlón: Titanes vs Héroes se enfrentan en juego homenaje a Diego Armando Maradona.

En la jornada de este miércoles en Exatlón: Titanes vs Héroes, los atletas se enfrentaron en un juego homenaje a Diego Armando Maradona, quien falleció hace unos días en su natal Argentina.

Azules y Rojos se mostraron sorprendidos al momento en que Antonio Rosique iba relatando la dinámica del día, que se trató de un juego de penaltis a cinco puntos en memoria del astro del futbol, al tiempo que les informaba de la reciente muerte del Diez.

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Pese a que algunos mostraron con sus gestos su pesar por la noticia, se mostraron emocionados y entusiasmados de poder homenajear a Maradona en medio del aislamiento que han vivido.

“Sé que hemos estado en aislamiento, pero eso sucedió hace unos días, Diego Armando Maradona falleció a los 60 años”, les compartió Rosique.

Por su parte, Pato Araujo aseguró que la muerte de Diego Armando Maradona es una gran pérdida para el futbol de argentina y del mundo.

“Es una pérdida muy lamentable para el futbol mundial, cualquier persona sabía quién era Maradon, deja un legado muy importante para el futbol argentino; ha sido uno de los personajes más importantes de la historia de ese país”, señaló.

Por su parte, Javier Márquez afirmó que los penaltis no son su fuerte como futbolista y expresó su pesar por la muerte del astro del futbol.

"El tiro de penales no es lo mío, me ha tocado ser el cinco, vamos a echarle ganas y más con la noticia que nos dieron que es algo triste. Maradona ha sido mundialmente conocido, pero ya está con la mano de Dios, ya está conectado totalmente", compartió.

Mati se lastima el pie

Los Azules abrieron el marcador, conforme fueron pasando los atletas de cada equipo la competencia se fue poniendo muy cerrada.

Los Rojos vivieron un momento de preocupación cuando Mati Álvarez se lastimó el pie al momento de parar uno de los disparos de los Héroes; sin embargo, el incidente no pasó a mayores y la atleta solo tuvo que descansar un rato.

Al final, fueron los Rojos quienes ganaron el duelo de penales que se llevó a cabo en Exatlón: Titanes vs Héroes en homenaje a Diego Armando Maradona.

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