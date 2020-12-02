Héroes repuntan y ganan la batalla por la conexión en Exatlón; dedican su triunfo a ‘La Bestia’. (VIDEO)

Los atletas de Exatlón siguen poniendo las emociones al extremo con cada una de sus participaciones en las batallas dentro del programa y esta emisión no fue la excepción.

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La semana 14 del programa llegó con la oportunidad de romper con el aislamiento con una suscripción por cinco días para una plataforma streaming para que el equipo ganador pueda ver películas en línea con palomitas incluidas.

En esta ocasión, cuando los atletas están rumbo a los primeros 100 días de aislamiento se entregaron por completo para ganar los 10 puntos que les darían la victoria, que al final fue para los Héroes.



Contrarreloj varonil

Antes de la batalla por la conexión, se disputo la medalla en contrarreloj varonil, la cual fue ganada por Keno Martell, luego de que Aristeo fue penalizado por no concluir correctamente el circuito.

Las batallas siguen a todo galope en esta travesía. No te pierdas Exatlón Titanes vs Héroes a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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