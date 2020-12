Polémica en Exatlón: Zudikey y los Titanes se le van a la yugular a Caro por su falta de apoyo al equipo. (VIDEO)

El conflicto entre Caro Mendoza y sus compañeros de equipo en Exatlón: Titanes vs Héroes, ha llegado a un punto máximo, luego de que la atleta ha presentado un bajo rendimiento y los Rojos le han reclamado su evidente apoyo al equipo contrario.

Esta no es la primera vez que los Rojos tienen un roce con su compañera, quien en reiteradas ocasiones ha declarado que no se siente muy identificada con su equipo.

Te puede interesar:

Exatlón: David Juárez ‘La Bestia’ recibe tributo en medio del llanto y la tristeza de los Héroes. (VIDEO)

En una charla sincera que llevaron a cabo los Titanes en la Fortaleza, varios de ellos le expusieron a Caro los puntos que les molestan de ella.

Ante esto, Caro Mendoza aseguró que no sabe en quién cobijarse de su equipo. “La verdad es que no contaba con la mitad del equipo, no sé en quién cobijarme y con quién platicar”, señaló la atleta.

Por su parte, Zudikey Rodríguez fue más enfática al señalarle que no la nota identificada con el equipo y le reclamó que les cuente a los integrantes del equipo Azul los problemas que tiene con sus compañeros.

“Hemos visto que te apoyas mucho con el equipo Azul, está padre, pero tú tienes un equipo aquí y necesitas identificarte con nosotros, porque estás aislada, no has encontrado tu enfoque. Hoy le platicaste al equipo Azul todo lo que estás sintiendo y eso no está bien porque finalmente es nuestro rival y no podemos estarles dando esa confianza de saber que están las cosas mal contigo”, le expresó Zudikey.

Sobre esto, Caro Mendoza aseguró que no cuenta las cosas con el otro equipo por querer afectar a los Rojos. “No es mi objetivo, simplemente les tengo confianza”, afirmó.

Por su parte, Carmelita Correa aseguró que comprende lo que vive Caro, pero señaló que no siente que haya un conflicto por parte de los integrantes del equipo contra ella. “Te comprendo y te entiendo, pero yo no siento que el equipo tenga nada contra ti”, dijo.

Finalmente, Caro Mendoza afirmó que es la primera vez que no se puede entender fácilmente con las personas, en este caso, con sus compañeros de equipo en Exatlón. “Para mí es muy fácil abrirme con la gente y es la primera vez que me pasa que no puedo”, señaló.

También te puede interesar:

El mensaje que Aristeo Cázares lanzó al equipo azul tras la eliminación de Mariana en Exatlón: Titanes vs Héroes.