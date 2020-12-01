El mensaje que Aristeo Cázares lanzó al equipo azul tras la eliminación de Mariana en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Comenzó la semana 14 de Exatlón: Titanes vs Héroes y con ella la adrenalina y los momentos de gran demostración deportiva se hicieron presentes dentro del programa de este lunes 30 de noviembre, en el que los Rojos se mostraron tristes por la partida de Mariana Ugalde.

Aunque todos los Titanes sufrieron por la salida de su compañera, fue Aristeo Cázares quien más se entristeció por el hecho, al grado compartir a sus compañeros que está triste, pero con las ganas de seguir adelante en la competencia, lo que a su vez resultó en un mensaje para los azules a quienes, de manera indirecta, les advirtió que van por el triunfo.



Nos encontramos pasando una situación personalmente dolorosa, Mary deja la competencia, se fue Adrián, se fue mi hermano, se fue Mariana esta vez. Me duele mucho y sí me causa un golpe emocional muy fuerte

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Tras estas palabras, Aristeo Cázares habló con los demás integrantes de su equipo y afirmó que Mariana Ugalde es una de las compañeras más entregadas que encontró en el programa.

Para mí, Mary es una persona que siempre ha brindado lo mejor de ella hacia los demás, que siempre se ha esforzado y que jamás ha hablado mal de ninguna persona en ningún momento, es por eso que la estimo tanto

Por su parte, Heliud Pulido aseguró que ha sido complicado el hecho de la salida de Mariana Ugalde, debido a que es la segunda ocasión en que ve salir a alguien a quien aprecia mucho.

“Para mí fue muy complicado, esta es la segunda vez que me toca despedir a alguien, o sea Mary, que fue una de mis mejores amigas, también ya se me fue Pam”, afirmó.

Finalmente, tanto Heliud Pulido como Aristeo Cázares coincidieron en que es tiempo de ‘vengar’ la salida de Mariana Ugalde.

“Los dioses han revelado la verdad, así que es por eso que nuestro trabajo aquí aún no termina, por nuestros seres queridos”, afirmó Aristeo Cázares.

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