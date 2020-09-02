FOTOS: Los atletas que debutaron en Exatlón: Titanes vs Héroes y dejaron enamorados a todos los fans.

Exatlón: Titanes vs Héroes ya arrancó con gran éxito, logrando cautivar a los televidentes que disfrutan la entrega y la pasión con la que los atletas se enfrentan en cada competencia.

Con un inicio cargado de adrenalina, esta nueva aventura deportiva promete romper paradigmas y destacar por la fuerza y precisión de cada uno de sus experimentados participantes.

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Aunque en esta ocasión la mayoría de los atletas ya han sido parte de Exatlón, también debutaron rostros nuevos de hombres y mujeres que llegaron con todo el empuje para buscar la gloria en esta temporada.

Aquí te presentamos a los atletas que debutaron en Exatlón: Titanes vs Héroes y dejaron enamorados a los fans.



Alex Campos

Es un exfutbolista profesional originario de Puebla, de 21 años, que se une por primera vez a Exatlón con gran fuerza.

Patricio Razo

Con 22 años, es un gimnasta originario de Morelos que buscará ser el campeón de Exatlón.

Stefano Orsini

Es un atleta de crossfit que, a sus 32 años, se integra para intentar alcanzar el éxito.

Valery Carranza

Siendo originaria de Coahuila, Valery se suma con sed de victoria. Es una atleta de tochito y tiene 25 años.

Cecilia Álvarez

Con solo 27 años de edad, es una atleta de Wushu que llega a Exatlón para buscar la gloria. Es originaria de Coahuila.

Melissa Limones

Oriunda de Zacatecas, es una mujer destacada en el atletismo que llegó a las playas para demostrar su competitividad. Tiene 24 años.

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