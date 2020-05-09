¿Ya lo sigues? Heliud Pulido, el campeón del Exatlón que llegó a conquistar con sus videos TikTok.

Heliud Pulido demostró que para ser campeón del Exatlón se necesita más que un cuerpo atlético, pues a través de su cuenta de TikTok hemos sido testigos de sus dotes artísticos.

El deportista reveló sus talentos ocultos y presumió que es un experto para el lip sync. Las películas, ¿Y dónde están las rubias? y Sherk son sus favoritas, pues hizo algunas imitaciones repitiendo las frases más célebres.

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El deporte corre por las venas del piragüista olímpico y por ende publica clips dominando el balón, cargando pesas o haciendo rutinas de ejercicio para incentivar a sus fans a cuidar su cuerpo.

Cuenta con más de 80 mil seguidores, que no se pierden ni un solo momento de su vida. Desde que terminó la tercera temporada de Exatlón, Pulido adquirió un gran número de followers que lo ven como un ícono del deporte mexicano.

En la competencia deportiva de alto rendimiento, Heliud dejó un impacto positivo en el gremio gracias a su disciplina, humildad y constancia. Los fanáticos le recuerdan sus cualidades en la sección de comentarios:

No sabes cuanto te admiro y te respeto, gracias por compartir tu vida

Apoyándote desde el primer día. Te admiro, eres el mejor

Tu humildes y sencillez te hacen ser una gran persona. Te has ganado la admiración de muchos

La creatividad y bondad inundan a Heliud, pues en uno de sus TikTok enseñó a su público a realizar una cesta de baloncesto y en otro libera a una tortuga en el mar. No cabe duda que sus cualidades lo hacen un atleta único.

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