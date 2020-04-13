Heliud Pulido califica de 10 la aventura de Exatlón en República Dominicana y comparte cómo le cambió la vida.

Muy pocos saben los esfuerzos que realizaron los atletas de Exatlón dentro del torneo. Heliud Pulido reveló que el concurso le cambió la vida, pues se sometió a rigurosas pruebas hasta convertirse en el deportista más destacado de la temporada:

Ser campeón de Exatlón representa muchísimo, sé que las cosas no son fáciles. Ser deportista en México no es nada fácil y para mí representa que los sueños sí se cumplen, solamente hay que luchar todos los días por ellos porque para llegar a ser el campeón no es nada fácil. Con el simple hecho de estar ahí ya uno es ganador porque no es fácil estar encerrado siete meses lejos de tu familia, sin comunicación, sabiendo que tienes a todos tus seres aquí afuera

Esto relató el mexicano para un diario deportivo, donde confesó que lo más complejo del duelo fue alejarse de sus seres queridos. Día tras día el participante incursionó en arduos retos que lo transformaron en el deportista más destacado de México.

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Para mí lo fue todo porque era una meta, un objetivo, un propósito que tenía en mi vida. Así como fue una meta llegar a unos Juegos Olímpicos y luché por ello, entrené para llegar ahí, lo logré. Ahora estaba en mis planes y tenía como objetivo ganar el Exatlón. Fue igual, lo trabajé, lo visualicé, entrenaba todos los días. Para mí era como si estuviera entrenando en mi deporte, simplemente nos tuvimos que adaptar al Exatlón

El piragüista de 24 años añadió que la confianza en si mismo fue fundamental para coronarse como el gran campeón. ¿Cómo evalúa su experiencia en la disputa? Así lo expresa:

Esta aventura la califico de 10 porque es todo lo que yo soñaba, lo que pensaba de Exatlón. Sí es tal y como lo imaginaba, pensé que iba a ser un poquito más complicado, no dudaba de mis capacidades, sabía que podía lograrlo y me gustó muchísimo esta aventura

El deporte siempre estuvo en las venas del veracruzano. En el 2017 fue Campeón Panamericano en Ecuador y en el 2016 obtuvo el 16º lugar en los Juegos Olímpicos Río.

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