¡Thunder! Heber Gallegos te enseña cuál es la mejor manera de pasar los días en casa desde TikTok.

Heber Gallegos fue uno de los atletas más destacados del Exatlón. A lo largo de la tercera temporada, fuimos testigos de su resistencia física y de su habilidad para afrontar los obstáculos más desafiantes.

El chihuahuense abrió una cuenta de TikTok para compartir junto a sus fans, sus rutinas de ejercicio y otras acrobacias que tienen impactados a sus más de 90 mil seguidores.

Fuimos testigos del lado más gracioso del famoso de 27 años; cada que puede nos sorprende con divertidas imitaciones que sacan las carcajadas de sus admiradores.

Te puede interesar:

Conoce a la guapa novia de Heber Gallegos, Shalma Ali, quien siempre lo apoyó durante su estancia en Exatlón.

Por su fuera poco, Thunder aprovecha las ventajas de la red social para pasar tiempo junto a su novia, Shalma Ali, con quien sostiene una relación desde el 2007.

Desde videos bailando al ritmo de reguetón, pasando por clips cantando música de banda y hasta llegar a los momentos más románticos; la pareja demuestra que su amor lo puede todo.

Gallegos cautivó a los internautas a principios de mayo con sus clases de Twerking. Sin playera y luciendo su musculatura, el famoso cautivó a más de una fan que está enamorada en secreto.

El filme pronto ganó más de 18 mil ‘Me Gusta’ y los comentarios de sus fanáticas halagando sus pasos de baile:

Que bien bailas, soy tu fan número 1 desde el primer día de Exatlón

El video que todas y todos necesitábamos

Justo lo que necesitaba en la cuarentena. Te amo Heber

No cabe duda de que Heber Gallegos sabe cómo pasar sus días dentro y fuera de las playas del Exatlón; pues además de ser un dedicado atleta, también es un hombre divertido y con una personalidad envidiable.

También te puede interesar:

VIDEO: Heber Gallegos, participante de Exatlón, envía tierno mensaje a su novia para este 14 de febrero.

