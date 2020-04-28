Mati Álvarez y Carolina Mendoza confiesan varios secretos de Exatlón durante una transmisión en vivo.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, Mati Álvarez y Carolina Mendoza, quienes fueron participantes de Exatlón México, confesaron secretos de todo lo que vivieron en el programa de competencias, dejando a sus seguidores con cara de asombro y muchas sonrisas.

Ambas atletas mexicanas trajeron al presente recuerdos de lo que fue su participación en el programa del que Mati Álvarez resultó campeona.

Aunque de momentos la transmisión se convertía en un ‘chiste local’ que solo entendían las competidoras, sus seguidores pudieron conocer una faceta diferente de lo que se pudo apreciar de ellas en el exitoso programa.

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Una de las confesiones que más llamó la atención fue cuando relataron el momento en que una rata se metió en la cabaña donde dormían las atletas participantes.

“Cuéntales de la rata”, le dice Mati a Caro. Acto seguido, Carolina relató el momento.

Estábamos dormidas en cabaña, todos en círculo, y de repente, no sé ni qué hora era, habíamos dejado una charola de unicel con comida al lado del lavabo, y yo ya estaba dormida y empecé a escuchar cómo rompían el unicel y dije, yo no me voy a parar… Hasta que creo que Laredo se paró y prendió la luz y de repente vimos la rata y todos empezamos a gritar, ese día me dio miedo

También compartieron cuando una araña se metió en los tenis de Carolina Mendoza.

Los tenis los dejábamos afuera de la fortaleza para que se secaran, pero un día, ya nos íbamos a juego y metí el pie y dije, ‘no me cabe mi pie’ y yo pensé que había como calcetines adentro y agarré mi tenis, vi para adentro y no veía nada y meto la mano y salió una tarántula enorme… Fue horrible, lo bueno es que no me picó

Así, en la transmisión que duró poco más de una hora, la atletas contaron sus recuerdos de las competencias y lo difícil que fueron algunas de las actividades que tuvieron que cumplir, todo ello, a su muy peculiar y divertido estilo.

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