Conoce a Pedro Tani, el entrenador de Mati Álvarez, quien la lleva a triunfar en Exatlón y la Copa Exatlón.

Todos hemos tenido la oportunidad de ver las grandes actuaciones de Mati Álvarez, siendo uno de los referentes más importantes de la tercera temporada de Exatlón, pues logró ser la mujer que nunca estuvo en una situación de riesgo de ser eliminada y mantuvo el mejor nivel hasta la final.

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Ahora hemos tenido la oportunidad de ver a Mati Álvarez en la Exatlón Cup siendo la líder internacional durante las primeras semanas de competencia, pero esto no es una cuestión de suerte, sino de un trabajo constante.

El secreto de Mati Álvarez, es tener como entrenador al cubano Pedro Tani de Universidad de las Américas Puebla con quien logró tener uno de los mejores resultados en atletismo en el Campeonato Mundial Juvenil Sub 18 efectuado en Lille, Francia en 2011.

Regresan el entrenador Pedro Tani y la atleta Matilde Álvarez, después de su participación en el campeonato mundial juvenil sub 18 celebrado en Lille, Francia. Publicado por Universidad de las Américas Puebla en Miércoles, 20 de julio de 2011

Pedro Tani es un profesional dedicado al deporte desde hace muchos años y con los objetivos bien trazados y logros que ha levantado a lo largo de su carrera. Ahora el entrenador de casi toda la vida de Mati Álvarez es pieza fundamental en su desarrollo como aleta.

Fue la persona que la entrenó cuando ella tomó la decisión de hacer heptatlón, diciplina que le ayudó de forma contundente a llegar a la final y ser la ganadora de la tercera temporada de Exatlón.

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La confianza en la relación entre un atleta y su entrenador siempre es un punto fundamental no solo para tener un buen trato, sino para tener buenos resultados y ese es un vínculo que nadie puede romper y Pedro Tani siempre lo ha tenido muy claro con Mati Álvarez, desde la primera ocasión que la llevó a un campeonato mundial.