VIDEO: Rommel Pacheco, clavadista mexicano y exparticipante de ‘Exatlón’, reveló que se injertó cabello.

Rommel Pacheco, sin duda, es uno de los atletas mexicanos que más se ha dedicado a lucir su atractivo físico en las redes sociales, donde cuenta con una alta cifra de seguidores que admiran cada una de sus publicaciones.

Aunque es una realidad que Rommel goza de una figura atlética y de tentación para sus miles de admiradoras, el afamado clavadista mexicano no estaba tan a gusto con una parte de su apariencia física, por lo que decidió poner un remedio y se sometió a un tratamiento para injertarse cabello.

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Lo realmente sorprendente de todo es que el exparticipante de Exatlón México decidió anunciarlo en sus redes sociales, compartiendo todo el proceso que vivió para poder lucir una melena más abundante.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, el atleta, que ha representado a México en diversas justas deportivas, dejó en claro que ya no le importa el ‘qué dirán’ y está dispuesto a hacer todo aquello que lo haga sentir bien sin ningún remordimiento.

Me doy cuenta, a veces, que por miedo al ‘qué dirán’ no nos atrevemos a hacer algo que en verdad queremos

Asimismo, Rommel Pacheco aprovechó el momento para dar un consejo a todos sus seguidores sobre la importancia de quererse y atreverse a estar bien con uno mismo.

Hoy mi consejo es el siguiente, si quieres hacer algo que te haga sentir bien y no le hace daño a nadie, adelante

Tras este anuncio, sus fans le externaron su admiración y el amor que sienten por él siendo tal como es.

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Sin duda, este ‘arreglito’ le ayudará a Rommel a sentirse más seguro de su galanura y para seguir consintiendo a sus admiradoras, principalmente con sus sexys fotografías que comparte en las redes sociales.