VIDEO: Alely Hernández, exparticipante de ‘Exatlón’, hace sensual baile en bikini y conquista TikTok.

La esgrimista mexicana Alely Hernández, quien alcanzó gran popularidad por participar en Exatlón, sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales con sus sensuales pasos de baile.

La aguerrida atleta compartió en su perfil de TikTok un clip en el que se movió al ritmo de salsa desatando la euforia de sus admiradores, quienes siguen cada uno de sus movimientos en las plataformas digitales.

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Junto a la breve grabación, Alely compartió un mensaje en el que dejó claro lo cansada que está de la cuarentena y lo mucho que extraña salir de parranda.

Cuando me ponen salsa, literal. La extraño mucho

De este modo, la excompetidora de Exatlón México demostró que no solo es buena para el deporte, sino que también lleva el ritmo en la sangre y sabe mover muy bien el cuerpo.

Con esta demostración de sensualidad, Alely Hernández desató los comentarios de sus seguidores, quienes le reconocen sus sensuales pasos y hasta le pidieron que les dé unas clases de baile.

“Necesito aprender a bailar como tú”, “¡Wow con tu Flow!”, son algunos de mensajes que se pueden leer en la publicación de Alely, quien replicó su video en Instagram.



Su vida fitness

En sus redes sociales, Alely no solo muestra su belleza, sino que también presume su faceta de influencer fitness, con la cual motiva a la gente a mantener un estilo de vida saludable.

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Hernández fue medallista en los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, sin embargo, continúa con una vida activa en el deporte, por lo que sus fieles seguidores se mantienen muy pendientes de cada una de sus actividades.