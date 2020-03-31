México, Grecia, Colombia y Turquía se enfrentaron en la Exatlón Cup: Mati Álvarez y Heber Gallegos representaron al equipo mexicano.

Los deportistas con más rendimiento de todo el mundo se dieron cita en la Exatlón Cup. México, Grecia, Colombia y Turquía, fueron los países que tuvieron que enfrentarse y durante 5 lunes se vivirán grandes batallas colosales en donde solo una mujer y un hombre se llevarán medio millón de pesos.

Mati, Casandra, Heber y Heliud son los atletas que representan a México en estas batallas colosales. La ganadora de la tercera temporada de la competencia mexicana expresó su emoción por portar la camiseta de Exatlón una vez más y dar la cara por su país:

Me siento muy bien, es una sorpresa. La verdad no me lo esperaba, vengo de ganar y unas carreras más representando a México, poniéndome esta camiseta es mucho orgullo. Portar esta camiseta, poder correr de noche en este circuito que me gusta mucho con estas luces, estoy muy feliz. El Exatlón me sorprende cada día más, lo voy a disfrutar muchísimo. Esta vez la copa se queda en México, ya sea con Cas o yo

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En la primera jornada, Mati y Heber lograron eliminar a sus rivales y con ello pasaron a la final del día.

Terminator marcó un espectacular regreso cuando venció a Damla del equipo turco y obtuvo su primer punto.

Heber comenzó los cuartos de final varoniles arrasando con su primer punto para los mexicanos, demostrando el poder que tiene y brindándole felicidad a su público. Thunder contó cómo se siente de haber sido el ganador de la noche y colgarse la primera medalla de la Exatlón Cup:

Me siento muy bien, la verdad que esta copa es de otro nivel, otra sensación, de noche y con público, esas tribunas están que revientan. Me da otra sensación y otros nervios, pero gracias a Dios nos supimos calmar y controlar y así obtener la primera victoria

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