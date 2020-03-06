VIDEO: Revive las peleas de Mati Álvarez durante su paso por Exatlón; tuvo discusiones con Heliud Pulido y Melissa.

Mati Álvarez es una de las atletas mexicanas que ha demostrado tener un gran nivel de competencia en cada circuito. Además, pertenece al equipo de Famosos donde la originaria de Puebla no se ha salvado de tener algunos conflictos con sus compañeros.

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HELIUD PULIDO

El deportista de 23 años tuvo un enfrentamiento con Mati Álvarez tras una complicada competencia. El atleta de canotaje reveló que estaba muy molesto con la atleta porque "ha estado hablando de nosotros a nuestras espaldas".

Todo ocurrió cuando los Famosos regresaron a la Fortaleza y se reunieron para arrleglar algunas rencillas sobre su relación como equipo.

Mati ¿tienes algo que decirme? Hace rato escuché que empezaste a hablar de mí, de Heber y Pame. Así que si tienes algo que decirme aquí estoy para que me las digas

Ante este enfrentamiento, Mati Álvarez asumió que habló de su compañero y respondió:

Sí dije algo y lo único fue que me había molestado tu comentario de '¿cuántos metió Lili? ¿por cuántos te ganó?’ Si sabes que no me llevó tan bien con ella

Durante esta pelea, Heliud aseguró que Mati intenta quedar bien frente a cámaras porque no está demostrando cómo es. De acuerdo con Pulido, el equipo permanece separado por estas situaciones.





MELISSA RAMOS

Durante una mala racha para Famosos, pues venían de varias derrotas por parte de Contendientes y el estado anímico de la Furia Roja no era la mejor.

Melissa Ramos habló con sus compañeros para expresarles que no se sentía parte del equipo, ya que no la integraban como ella quería.

No siento que esto sea un equipo. Siento el apoyo de Mau, de Heliud, Heber, pero en varias ocasiones no me siento igual con Jaz o con Mati

Durante esta charla, Melissa aprovechó para reclamarle a Mati que ella intentó sacar a una compañera, ya que intentó conspirar para que perdieran un juego de eliminación.

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