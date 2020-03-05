VIDEO: Estos son los mejores premios de Exatlón por los que se han competido en cada temporada.

Durante la tercera temporada de Exatlón México, Heliud Pulido se llevó uno de los premios más inéditos del programa, pues ganó un auto último modelo.

El atleta de canotaje fue el ganador del vehículo gracias a su equipo, pues Contendientes y Famosos compitieron en un complicado circuito del Duelo de Los Enigmas donde compitieron por el gran premio.

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Famosos ganaron el circuito, y entre Mati y Heliud compitieron para llevarse el premio de motivación.

Sin embargo, este no es el primer auto que se da en la competencia, pues en otro capítulo, Heber Gallegos también se llevó un automóvil en un enfrentamiento acuático contra Parejita López.

En otro capítulo, Mati Álvarez también logró llevarse un auto último modelo en esta tercera temporada de Exatlón.

Durante las ediciones anteriores de Exatlón también los equipos y, a nivel individual, se han dado varios premios insólitos.

En la primera temporada, algunos premios de Exatlón fueron viajes, experiencias en República Dominicana o el más emotivo, el premio por la comunicación.

Atletas de la talla de Daniel Corral, Rommel Pacheco, el Hijo de Octagón, Ana Lago, Kenia Lechuga o Gloria Murillo fueron quienes, en su mayoría, disfrutaron de estos obsequios.

Entre viajes, experiencias como masajes, vuelos en globos aerostáticos, festivales de música, etc, son algunos de los premios que se disputaron en Exatlón.

En la segunda temporada de Exatlón también los Famosos y Contendientes se enfrentaron en los circuitos para participar por un premio en el Gran Tablero.

Aquí, los atletas ganaban dinero para poder elegir en qué experiencia o viaje les gustaría gastar el premio.

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