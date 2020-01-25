Laredo Kid se despidió de la Furia Roja, al perder el duelo de eliminación ante Parejita López, en Exatlón.

Laredo Kid se despidió este viernes de la Furia Roja al perder el duelo de eliminación contra Parejita López, en la semana 23 del Exatlón, donde el equipo rojo tuvo que enfrentar a dos de sus mejores competidores, tras caer ante Los Contendientes en el juego de la supervivencia.

Durante la primera ronda, el equipo rojo resultó victorioso al poner el marcador 4 -2, con puntos de Heber, Mariana, Yussely y Mati. Los azules no podían permitirse una derrota y en la segunda ronda igualaron el puntaje, gracias a Cristian, David, Keno y Cassandra.

Chris Mireles habló en Venga La Alegría tras su salida de Exatlón: “La fórmula secreta es relajarte y disfrutar”.

En la ronda definitiva Marisol, Keno, David y Cassandra fueron más precisos y decidieron con la victoria que el equipo de Contendientes continuaran unido una semana más, por lo que dos hombres de la Furia Roja fueron al duelo de eliminación.

¡Los rojos se encuentran en el duelo de eliminación! Laredo y @Parejita11 entrarán al circuito pero sólo uno podrá quedarse y seguir su sueño en esta aventura. ¿A quién tendremos que despedir? 🔴#SupervivenciaColosal

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Laredo Kid llegó con pase directo, pues había acumulado menos puntos y, en reunión con la Furia Roja, Parejita López se ofreció para enfrentarse a su compañero en la prueba final.

El luchador ganó el primer duelo, sin saber que sería el único asalto que conseguiría, pues Parejita dominó en todas las siguientes pruebas.

¡Nuestro aplauso emocionado para la gran batalla que nos regalaron @Parejita11 y Laredo! Son grandes guerreros y campeones. Aquí acaba la aventura para un campeón pero sabemos que vienen cosas mejores para él. ¡ÉXITO!#SupervivenciaColosal

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El momento cumbre llegó cuando Rosique preguntó a los rojos si alguien quería darle una medalla especial a Laredo, y Heber no dudó en ofrecérsela, pero El Águila descartó la oferta y decidió jugarse su última vida.

Al término del duelo, Parejita abrazó a su compañero y le dedicó unas palabras, en las que destacó su importancia en el equipo rojo. En medio de lágrimas, el futbolista destacó que se iba un gran hermano y expresó la tristeza que le causaba su partida.

Te admiro como luchador, pero más como persona, por decirme que yo te animaba a hacer las cosas mejor, y eso me llega. Te agradezco que aceptaras que yo pasara al duelo contigo. No es fácil despedir a un hermano

Laredo Kid recordó que no pensó lograr tanto ni llegar tan lejos, y agradeció a su equipo por todo el apoyo brindado en sus momentos de incertidumbre y por estar ahí para avanzar en el Exatlón.

Si no fuera por el equipo no hubiera llegado aquí, me gana el sentimiento, porque yo perdí a mi hermano mayor y me vine a encontrar aquí con otros hermanos

Antes de despedirse, el campeón de lucha le regaló una de sus máscaras a Rosique, quien le agradeció su entrega y dedicación mostrada durante toda su estancia y también el preciado recuerdo que le obsequió.

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