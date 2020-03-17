VIDEO: ¿Por qué fue que Casandra Ascencio y Heber Gallegos perdieron la final de Exatlón México?

Tras 153 días de pruebas en donde cada semana todos los participantes de la tercera temporada de Exatlón demostraron su nivel y entrega en cada uno de los circuitos, al final solamente llegaron los cuatro mejores.

Te puede interesar:

VIDEO: Revive cómo fue que Heliud Pulido alcanzó el título de campeón de la tercera temporada de Exatlón México.

La final de los hombres fue entre los integrantes del mismo equipo, Heber Gallegos y Heliud Pulido, quienes dejaron de lado semanas de amistad y de trabajar en el mismo equipo, ahora fueron rivales deportivos dando su mejor esfuerzo. Pero Heber desde el inicio se vio abajo en el marcador, al perder en la pista que el veracruzano eligió para poder tomar ventaja.

Exatlón México capítulo 153 parte 1: ¡Arranca la Súper Final del Exatlón! ¿Quiénes se quedarán con la victoria?

La velocidad de Heber Gallegos le daba siempre una ventaja sobre su rival Heliud Pulid; sin embargo, su poca fuerza en comparación con Black Panther y en muchas ocasiones su mala puntería lo hacía perder el circuito en la zona de definición, razón por la que empezó perdiendo desde el primer momento.

Al final, aunque logró empatar el marcador en el circuito final, nuevamente no encontró su mejor puntería en los momentos de definición, situación que lo marginó del marcador y de la posibilidad de ganar, viendo como Heliud Pulido se levantaba como campeón.

La prueba para Casandra Ascencio fue un poco más complicada, pues llegó con más cansancio que su rival Mati Álvarez, que por su gran rendimiento nunca tuvo que luchar en un duelo de eliminación.

Casandra, única representante del Equipo Azul en la gran final de Exatlón, perdió desde su primera prueba, en donde se notó la falta de potencia en sus piernas ante la velocidad de su rival y una mala puntería en el momento clave en la zona de definición la pusieron abajo en el marcador.

También te puede interesar:

FOTOS: Descubre las imágenes más sensuales de Casandra Ascencio, la finalista de Exatlón México.

A pesar de que logró aprovechar su circuito y arrasar con su rival empatando el marcador, en el duelo final nuevamente mostró que no tenía la potencia y puntería necesaria, por lo que fue barrida por completo en el marcador por Mati Álvarez, quien se proclamó campeón con un marcador de 3-1.