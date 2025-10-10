¡Orgullo de Exatlón México! Antonieta Gaxiola competirá en el Campeonato del Mundo de Pista

Una de las atletas más queridas de Exatlón México está lista para representar a nuestro país a nivel internacional. Antonieta Gaxiola, quien fue parte del Equipo Contendientes en la primera temporada del reality, vuelve a colocarse en los reflectores deportivos, esta vez como integrante de la Selección Nacional de Ciclismo de pista que viajará al Mundial en Santiago de Chile.

¿Cómo le fue a Antonieta Gaxiola en Exatlón México?

Originaria de Sinaloa y con una carrera sólida como ciclista profesional, Antonieta se ganó el cariño del público durante su participación en la primera temporada de Exatlón México, donde mostró disciplina, velocidad y determinación. Aunque fue eliminada, su paso por las playas de República Dominicana dejó claro que tenía mucho más por dar, tanto en las pistas del programa como en las del alto rendimiento internacional.

Años después, sigue demostrando que su carrera deportiva va en ascenso, para consolidarse como una de las cartas fuertes del ciclismo femenil en México. Su historia inspira a quienes la conocieron en televisión y ahora celebran su regreso al escenario mundial.

¿Qué logro llevó a Antonieta Gaxiola al Mundial de Pista?

Con una destacada actuación en el circuito europeo y un segundo lugar en el ranking nacional, Antonieta obtuvo su clasificación al Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista Santiago 2025. La atleta compartió su emoción en redes sociales y confirmó que, tras una intensa temporada, ya se encuentra en México para afinar detalles de cara a esta competencia clave.

La Federación Mexicana de Ciclismo confirmó su presencia en el evento, donde competirá junto a su hermana Luz Daniela Gaxiola, otra de las figuras más reconocidas del ciclismo nacional. Ambas serán parte de un equipo femenil que también incluye a Jessica Salazar, Yareli Acevedo y Yuli Verdugo, todas con proyección olímpica.

¿Cuándo será el Campeonato del Mundo de Pista 2025?

El Mundial de Pista se llevará a cabo del 22 al 26 de octubre en Santiago de Chile, y contempla pruebas como keirin, ómnium, sprint, madison y persecuciones por equipos. Será una oportunidad para que Antonieta Gaxiola reafirme su lugar en la élite del ciclismo internacional y deje en alto el nombre de México… y de Exatlón México.

Su participación emociona a los fans del reality, quienes siguen de cerca la trayectoria de los atletas más destacados. Y hoy, más que nunca, Antonieta demuestra que las pistas de competencia y las de la vida real están llenas de retos, pero también de victorias inolvidables.