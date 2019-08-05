Georgina Torres | Exatlón
Equipo | Contendientes
-21 años.
-Guadalajara, Jalisco.
-Gimnasia.
-Participación en múltiples competencias regionales y Olimpiadas Nacionales.
-1 Campeonato Panamericano Juvenil.
-1 Mundial de gimnasia en grupos.
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
-21 años.
-Guadalajara, Jalisco.
-Gimnasia.
-Participación en múltiples competencias regionales y Olimpiadas Nacionales.
-1 Campeonato Panamericano Juvenil.
-1 Mundial de gimnasia en grupos.
Kunno quería averiguar un poco sobre las actitudes de María Karunna en La Granja VIP y terminó descubriendo su “táctica” para pasar desapercibida.
Darle una segunda vida a los guantes que ya no ocupas es una de las mejores maneras de sumarse al reciclaje creativo y brindar a tus piezas un nuevo uso
Muchas personas indican que de repente les sale una línea negra en su uña. Es por eso que los expertos en salud te explican qué significa. Toma nota y cuídate.
Recrea un maquillaje muy patrio para lucir esta noche mexicana y deslumbrar en la reunión que hagas con tu familia o amigos.
Entre los practicantes de los remedios caseros es ampliamente recomendada la combinación del bicarbonato y agua oxigenada. Así la puedes utilizar.
¿Quieres tener tus propios amigurumis de tus personajes favoritos? Estas 4 ideas sencillas te van a facilitar todo el proceso y te ayudarán a crear tus propios juguetes