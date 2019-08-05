Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Georgina Torres | Exatlón

Equipo | Contendientes

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca UNO

-21 años.

-Guadalajara, Jalisco.

-Gimnasia.

-Participación en múltiples competencias regionales y Olimpiadas Nacionales.

-1 Campeonato Panamericano Juvenil.

-1 Mundial de gimnasia en grupos.

Galerías y Notas Azteca UNO