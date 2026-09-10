“Lo amas pero le clavaste el puñal": Pimpinela recibe un fuerte reclamo por nominar a Pascal en La Granja VIP (VIDEO)

La nominaciones del pasado miércoles desataron controversia en La Granja VIP. Tras la asamblea, Pimpinela enfrentó un señalamiento por haber enviado a Pascal Nadaud a la zona de riesgo y luego decir que lo amaba. Sus compañeros no dudaron en cuestionarle la evidente contradicción en su juego, echándole en cara entre risas y reclamos: “Lo amas, pero le clavaste el puñal”.

