“Lo amas pero le clavaste el puñal": Pimpinela recibe un fuerte reclamo por nominar a Pascal en La Granja VIP (VIDEO)
El Granjero recibió comentarios inesperados respecto a su decisión en la Asamblea de nominación.
La nominaciones del pasado miércoles desataron controversia en La Granja VIP. Tras la asamblea, Pimpinela enfrentó un señalamiento por haber enviado a Pascal Nadaud a la zona de riesgo y luego decir que lo amaba. Sus compañeros no dudaron en cuestionarle la evidente contradicción en su juego, echándole en cara entre risas y reclamos: “Lo amas, pero le clavaste el puñal”.