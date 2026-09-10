“Fuimos amigos solo un mes": Niurka confiesa cómo empezó su intenso noviazgo en La Granja VIP (VIDEO)
La vedette detalló cómo inició el romance mediático que mantiene con su actual pareja.
Niurka Marcos abrió su corazón en La Granja VIP Segunda Temporada para detallar el inicio de su actual noviazgo. La vedette confesó que, aunque coincidían en el mismo círculo laboral, al principio no sucedía nada entre ellos. Sin embargo, tras convivir de cerca, admitió: “Fuimos amigos solo un mes”, dando paso inmediato a una intensa y apasionada relación amorosa.