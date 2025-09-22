La rutina de ejercicio que hace Jennifer Aniston todos los días para lucir espectacular a los 56 años

La actriz Jennifer Aniston es una de las mujeres más hermosas de Hollywood, y también una de las más disciplinadas en cuanto a su físico. A lo largo de los años, ha cultivado una figura envidiable, destacándose no solo por su belleza, sino por su dedicación al ejercicio.

Durante mucho tiempo, la actriz estadounidense —famosa por su papel en ‘Friends'— mantuvo en secreto su rutina de entrenamiento. Sin embargo, a sus 56 años, Aniston decidió compartir cómo sus rutinas no solo transformaron su cuerpo, sino también su perspectiva mental sobre la salud y el bienestar físico.

¿Qué hace Jennifer Aniston para mantenerse en forma?

Tras una lesión en 2020, Jennifer Aniston se vio obligada a cambiar su enfoque hacia el entrenamiento físico, adaptándolo a las necesidades de su cuerpo. Fue entonces cuando incorporó el método 15-15-15, una rutina que divide 45 minutos de ejercicio cardiovascular en tres bloques de 15 minutos. Si quieres aplicarla en tu día a día, aquí te la explicamos.

¿Cómo hacer el método 15-15-15, que usa Jennifer Aniston?

Cada bloque está enfocado en una máquina diferente: bicicleta estática, elíptica y cinta de correr. Este enfoque no solo mejora la resistencia cardiovascular, sino que también permite que los músculos y articulaciones se protejan al variar el trabajo realizado por cada grupo muscular. La alternancia de máquinas evita la sobrecarga en una zona específica del cuerpo y mantiene la rutina dinámica.

El entrenamiento de Jennifer no se limita al cardio. Complementa su rutina con pilates, una disciplina que le ayuda a fortalecer el abdomen y la zona media, además de mejorar su flexibilidad.

Asimismo, el boxeo es otra de las actividades que incorporó en su entrenamiento. Este ejercicio mejora la coordinación, la resistencia y, por supuesto, tonifica los brazos, mientras que le permite liberar tensiones.

¿Con qué otras rutinas Jennifer Aniston complementa sus ejercicios?

Más allá de la rutina de ejercicios, Jennifer Aniston atribuye su apariencia juvenil a una mentalidad positiva y al autocuidado. En varias entrevistas, ha destacado que para ella, la clave de envejecer con gracia y confianza está en cultivar la gratitud y el amor propio.

La actriz de “The Morning Show” cree que tener una actitud mental saludable es esencial para mantener una sensación general de bienestar, lo que se refleja en su apariencia y en la forma en que enfrenta la vida. Esta filosofía no solo mejora su calidad de vida, sino que le permite disfrutar de su madurez con energía.

En cuanto a su estilo de vida, la revista People afirma que Aniston sigue el enfoque 80/20, donde dedica el 80% de su tiempo a hábitos saludables, como una dieta equilibrada y ejercicio regular, y deja el 20% para pequeños placeres que disfrutan sin remordimientos, como una pizza o un martini.

Fuente: Jennifer Aniston - Facebook Oficial Jennifer Aniston mantiene un entrenamiento físico denominado 15-15-15

Este equilibrio entre disciplina y disfrute le permite mantener una vida sana sin sentirse privada de los pequeños placeres de la vida. Según la actriz, la clave para no caer en la rigidez de una dieta estricta está en disfrutar de esos momentos de indulgencia con moderación.

La importancia del binestar mental para Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha manifestado con claridad su manera de entender los vínculos emocionales y el valor de mantenerse conectada con uno mismo desde un enfoque integral. La actriz ha revelado en diversas oportunidades que, con el correr de los años, descubrió lo esencial que es reconocerse, priorizar el bienestar interior y cultivar una conexión auténtica, algo que considera indispensable para desarrollar relaciones estables.

Esa transformación personal, impulsada por la introspección y la calma, fortaleció su capacidad de adaptación y su visión sobre el crecimiento individual.

Como ella misma ha señalado: “El vínculo más profundo es aquel que mantenemos con nuestro interior”, y dentro de ese lazo, el respeto hacia uno mismo se convierte en el cimiento de todo lo demás.