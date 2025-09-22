Cuánto cuesta comer en el nuevo restaurante de Yuya y Siddhartha en Guadalajara: este es el menú y precios

Yuya y Siddhartha no solo conforman una de las parejas más sólidas de las redes sociales, también han construido trayectorias exitosas que buscan expandir a nuevos ámbitos. Una de sus más recientes hazañas es la apertura de su propio restaurante, un espacio donde ambos plasmaron su creatividad y ofrecen a sus fans la oportunidad de sentirse más cercanos a ellos a través de la comida.

El lugar se llama Parlante y está ubicado en Guadalajara, ciudad de la que el músico es originario. La carta ofrece platillos de mariscos y carnes, presentadas con recetas que fusionan diversos sabores mexicanos. Muchos se preguntan cuánto cuesta y cuál es el menú. Aquí te lo contamos.

De acuerdo con las reseñas disponibles en Google Maps, los precios del menú oscilan entre los 79 pesos por la machaca de res a los 219 pesos por el ceviche de chicharrón de pulpo, dependiendo de la presentación. También cuentan con una carta especial de bebidas que incluye cocteles, cervezas artesanales y vino, cuyos costos van desde los 129 pesos por mojito a los mil 50 pesos por botella.

Instagram / @parlanterestaurante Yuya y Siddhartha abrieron su propio restaurante en Guadalajara

¿En dónde está el restaurante de Yuya y Siddhartha?

La dirección exacta del restaurante que inauguraron Mariand Castrejón Castañeda (nombre real de Yuya) y Jorge González Ibarra, (nombre real de Siddhartha), es: Avenida Miguel Hidalgo y Costilla #1252, colonia Americana. CP. 44600 Guadalajara, Jalisco.

Aunque no es indispensable, se sugiere hacer reservación para asegurar el acceso rápido a una mesa, pues al pertenecer a dos personajes famosos y estar recién inaugurado, el cupo de Parlante suele estar casi lleno.

¿Cómo es el restaurante que abrieron Yuya y Siddhartha?

Un aspecto que se destaca sobre este nuevo spot gastronómico, es el ambiente de calidez que logra transmitir mediante su decoración. Esto gracias a que cada rincón evoca el estilo bohemio que la youtuber y el cantante han vuelto parte de su sello personal, incluso antes de que empezaran una relación.

En el restaurante de Yuya y Siddhartha destacan las tonalidades verdes, blancas y rosas, así como luces ligeramente anaranjadas que favorece la comodidad de los comensales.

Lo mejor de todo es que hay ocasiones en que la pareja suele visitar el lugar, por lo que existe la posibilidad de encontrarlos y tomarse alguna foto con ellos.