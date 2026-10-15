4 plantillas de Stickers de Rumi para decorar la funda de tu lector digital de libros

Si tu hija o hija está en esta etapa donde le llama la atención la lectura y lo hace a través de un lector digital de libros a continuación te dejamos algunas ideas para personalizar su funda protectora y hacer que sus lecturas sean más divertidas y originales acompañadas de Rumi protagonista de KPop Demon Hunters.

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Para hacer que las fundas de los lectores digitales luzcan originales y personalizados puedes utilizar stickers de la Guerrera del Kpop que se distingue por su larga y morada cabellera y por ser líder de las HUNTR/X y para ser más originales los diseños puedes experimentar con plantillas donde puedes mezclar accesorios, gestos o poses, solo necesitas crear las plantillas, imprimirlas en papel adhesivo, recortar y pegar.

4 ideas de plantillas de stickers de Rumi para el lector digital de tu hija o hijo

1.- Rumi en versión chibi

Los personajes de Kpop Demon Hunters en versión chibi son ideales para decorar fundas sin saturarse con varios stickers ya que con su sola versión tierna y curiosa gana protagonismo. Solo necesitas buscar un diseño de plantilla de Rumi con cabeza grande, ojos expresivos y su trenza morada, después imprima, recorta y comienza a jugar con diseños para empezar a decorar el protector.

2.- Rumi con outfit de guerrera

Par una decoración más llamativa y original solo elige una ilustración de Rumi son su atuendo de guerrera, donde porta su short, chamarra amarilla y largas botas una vez que tengas esta ilustración recortala la silueta y coloca en medio de la funda para convertirla en la protagonista del diseño.

3.- Rumi estilo HUNTRIX

Para poder disfrutar de un accesorio personalizado, práctico y perfecto para llevar a Rumi en cada lectura decora la funda con unos stickers con diseño de ella en versión HUNTR/X con esta idea se le mostrará al mundo que llevas todo el poder de Kpop Demon Hunters.

4.- Mini stickers de Rumi con estrellas, micrófonos, lightstick

Una plantilla con pequeñas figuras permite crear una composición delicada. Combina el rostro, cuerpo y diferentes poses de Rumi con estrellas, corazones, micrófonos, lightstick y notas musicales en tonos morados, rosas y brillantes. Es una buena opción si prefieres una decoración llena de mucho K-pop.