Conociendo a Casandra Ascencio, un sueño hecho realidad.

Casandra Ascencio Hernández, mejor conocida como MVP, es Seleccionada Nacional de Básquetbol en México, en 2019 saltó a la fama tras quedar en segundo lugar de la tercera temporada del reality deportivo más demandante del mundo, Exatlón.

Casandra nació el 15 de enero de 1991 en Guadalajara, Jalisco. Actualmente se considera que “MVP” es de las mejores representantes del básquetbol femenil de nuestro país.

Para Casandra la vida no ha sido nada fácil, a lo largo de su vida ha tenido que enfrentarse con situaciones complicadas, pero siempre con el mismo objetivo, ser la mejor en todo lo que ella desee. Sus padres la incentivaron a practicar deporte desde temprana edad, igual que a sus hermanas.

Su carrera comenzaba a tomar importancia en las canchas internacionales, fue ahí donde la vida le tendría preparada una gran oportunidad. Casandra con tan solo 16 años y cursando el 3er semestre de preparatoria en México, recibió la oportunidad de estudiar y practicar deporte en el estado de Utah, Estados Unidos. Tras unos meses de entrar y salir del país fue deportada del país norteamericano, obligada a terminar con el llamado “sueño americano”, un duro golpe para Casandra.

MVP es una joven ambiciosa y de oportunidades, por lo que decidió tocar puertas fuera de su país, México. Cree que el apoyo en nuestro país para los deportistas, favorece más a los hombres y carece de oportunidades.

El breve tiempo que vivió en Estados Unidos rindió frutos, ofreciéndole a Casandra obtener becas para estudiar la universidad y seguir practicando el deporte que tanto le apasiona en las mejores universidades de México.

Nos comparte recuerdos de su infancia, como lo traviesa que era ella y sus hermanas, aquellas tardes donde salían a jugar al patio de su casa, mojándose con la manguera, jugar a la casita de muñecas que su mamá les hacía, unas maravillosas vacaciones en Puerto Vallarta, las visitas a casa de su tía en Laredo o en los parques temáticos en Estados Unidos.

Con su hermana, solían jugar a usar calcetines como relleno, usaban la ropa interior en la cabeza y les gustaba jugar con la ropa de su mamá. Recuerda que en sus inicios del básquetbol era muy mala jugadora y le decían que mejor peinara a sus compañeras en la banca para aprovechar el tiempo, le gustaba mucho peinar.

Tener a Christian en esta temporada de Héroes y Titanes la ha hecho más fuerte. Ahora busca emprender su propio negocio de moda, el básquetbol ya no es su sueño, pues ya lo logró.

Le gustaría abrirse paso en la televisión como comentarista de deportes. Sabe que es buena y no le teme a las cámaras, además de ser muy transparente, no le importa lo que piensen de ella.

Exatlón México representa esa puerta que estuvo cerrada mucho tiempo y después de tocar tantas veces, este reality le abrió paso a un sinfín de posibilidades, la visión y otras tantas motivaciones que ha encontrado.

Casandra Ascencio luchará por llegar a la cumbre de Exatlón y convertirse en la nueva ganadora del reality deportivo más demandante del mundo.

