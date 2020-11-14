Boda de Pato Araujo y Zudikey Rodríguez. En VIVO - Azteca UNO.

En un día lleno de alegría, entusiasmo, pero sobretodo amor, nuestros atletas de Titanes dieron el siguiente paso a su relación.

El escenario, las hermosas playas de República Dominicana, donde se dieron citas tanto Héroes como Titanes para ser parte de este mágico momento.

La Conducción estuvo a cargo, por supuesto, de la máxima autoridad del Exatlón, Antonio Rosique y dos grandes del espectáculo en México, estamos hablando de las bellas Penélope Menchaca y Mónica Castañeda.

Antes de comenzar la ceremonia, conocimos un poco de la vida de Zudikey Rodríguez y por su supuesto, de su prometido, Pato Araujo. Segundo después pudimos ver como poco a poco se entrelazaban sus historias en el reality mas demandante del mundo, y es que es ahí donde surgió el amor.

La ceremonia comenzó en punto de las 4:00 de la tarde con un amigo entrañable de los comprometidos, un ex integrante de Titanes, Patrick Loliguer, dando inicio a esta “Boda Colosal”.

Fue ahí, cuando se dio el esperado momento de dar el “SI”. Los atletas de Exatlón quedaron unidos hasta que la muerte los separe, listos para luchar juntos en Exatlón, pero sobre todo en la vida.

Después de la ceremonia se llevo a cabo una pequeña convivencia llena de cordialidad y felicidad entre los invitados a este momento COLOSAL.

Si no te quieres perder más de este mágico momento lleno de emoción, vistas espectaculares y sobre todo mucho amor, te invito a ver EN VIVO ahora la boda del año entre los atletas de TITANES.

Les deseamos mucho éxito en su relación ahora y siempre.

¡QUÉ VIVA LOS NOVIOS!

